Dica, SCANDAL cu Baciu in Colentina din cauza muzicii din vestiar: "Ba, Dica, manelele alea mai incet. Astea se intorc in viata" VIDEO

Nicoale Dica a fost certat de Marius Baciu in Colentina deoarece jucatorii lui FC Arges ascultat manele in vestiar.

FC Arges s-a impus cu 2-0 in deplasarea de la Daco-Getica din Colentina in etapa 6 a Ligii 2. La final, gazdele au fost deranjate de manelele care rasunau din vestiarul oaspetilor. Marius Baciu l-a certata pe Nicolae Dica si i-a cerut sa le transmita elevilor sai sa opreasca muzica. "Ba, Dica, dati muzica aia mai incet. Lucrurile astea se intorc in viata. Manelele alea nu se asculta, e vorba de respect", a spus Baciu.

"Ce sa le fac eu Bacione? O sa le zic sa dea muzica mai incet. Ce respect? Asculta muzica, astea se intampla peste tot in lume. Se intorc in viata, ce vorba e asta? E vina noastra ca e vestiarul ala mic?", a raspuns Dica, dupa care a trimis pe cineva sa le transmita jucatorilor sa opreasca petrecerea.

FC Arges e pe locul 5 in Liga 2, cu 12 puncte in 6 etape, in timp ce Daco-Getica ocupa locul 13, cu 6 puncte. VEZI AICI REZULTATE LIGA 2