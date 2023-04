A jucat atunci 7 minute într-un meci la Unirea Constanța, câștigat de roș-albaștri cu 5-0. În campionatul trecut, a mai fost introdus în două partide, într-una dintre acestea fiind chiar titular, la 0-0 cu Hermannstadt, în deplasare, pe 15 mai 2022 (a fost schimbat in minutul 69).

Ne așteptam ca Iustin să joace mai mult în acest sezon, însă el a fost introdus pe teren de Oprița într-un singur meci, pe 12 octombie 2022, când a intrat 15 minute într-un joc disputat in Ghencea, cu Unirea Constanța (5-0). De atunci, nu a mai prins lotul pentru o confruntare oficială, fiind folosit doar într-un amical, 4-0 cu Progresul Spartac, în care a și marcat ultimul gol.

L-am întrebat despre problemele lui Iustin pe tatăl acestuia, Narcis Răducan, fost fotbalist și actualmente analist sportiv, care se ocupă și de pregătirea individuală a tânărului atacant.

Ne-așteptam ca Iustin să joace mai mult anul ăsta, după ce a debutat in Liga a doua in camponatul trecut... Ce s-a intâmplat?

Da, și eu mă așteptam. Și mă aștept în continuare să joace. Progresul lui este cert, pentru că s-a antrenat un an cu echipa mare, ajungând aici în urma unui test care a avut loc în pregătirile dinaintea campionatului trecut. Asta a fost înțelegerea de la început, să-l vadă din toate puctele de vedere și să rămână la club doar dacă va fi la prima echipă. Altfel nu avea rost să-l aduc aici, pentru că echipa de juniori la care juca el, Sport Team, era superioară celei a CSA Steaua.

În prima fază, George Ogăraru l-a dorit foarte mult la Academia Stelei, dar i-am spus că nu avea sens atunci să plece de la o echipă mai bună. Iustin a fost doi ani la rând golgheterul campionatului Elite, când juca la Sport Team. Acum s-a antrenat și a progresat foarte mult, nu e ușoară trecerea asta de la juniori. A prins echipa națională de juniori U18, a jucat 15 meciuri internaționale, a luat și trofeul „Golul anului 2022” la nivel de echipă națională de juniori. Toate acestea i-au dat aripi.

Dar nu mai joacă deloc la echipa mare...

Era perfect dacă juca mai mult. Aici intervine subiectivismul. Oprița e un alt profil de antrenor, vede mai degrabă obiectivul imediat, fiind angrenat cu echipa în lupta pentru primele două locuri. Am înțeles că și contractele au fost conturate în acest sens, chiar dacă partea administrativă n-a rezolvat problemele cu promovarea. Atunci, el și-a focusat gândirea și filozofia de fotbal pe chestia asta.

„Să nu mai dea tricoul din mână!”

Ce sfaturi i-ai dat lui Iustin?

Eu l-am sfătuit să-și vadă de treabă, pentru că va veni și rândul lui, iar atunci să nu mai dea tricoul din mână. A mai intrat in jocuri de pregătire, a dat trei goluri cu Petrolul și m-am bucurat foarte tare. Până la urmă, pentru el este extraordinar, pentru că s-a antrenat zi de zi cu echipa mare, a acumulat vreo 45 de meciuri anul trecut, la echipa mare, tineret și națională. S-a dezvoltat foarte bine. Anul viitor, el fiind născut în 2005, intră în cărți la Liga a doua, pentru că ești obligat să ai un jucător în echipă născut 2003-2005. Abia atunci va exista presiune pentru el de a juca. Colegi de generație, Mazilu, Borza, Pop, joacă în Liga 1. Ar trebui să își facă loc în echipă, pentru că e anul lui de vârstă.

Există și varianta să il iei de la Steaua?

Vom căuta cea mai bună formulă de a juca. Iustin are statut de împrumut acum. Steaua are prioritate de a-l lua, dar nu a activat clauza de cumpărare. E vorba de câteva mii de euro. El la vară este liber și vom alege așa fel încât să joace. Trebuie să-și facă loc să joace la una din echipele din Liga a doua sau poate vom merge și mai departe. Fiind în circuitul echipei naționale de juniori U18, a atras atenția unor cluburi.

„Să ia BAC-ul și să intre la o facultate”

Și din străinătate?

Da, sunt două discuții bune, dar nu vreau să le divulg, că nu stăm să licităm acum. Există o șansă, dar noi nu ne-am hotărât cum e mai bine. Vine și clasa a 12-a, eu îi sfătuiesc pe toți părinții să își încurajeze copiii să ia BAC-ul și să facă o facultate. Așa că m-aș bucura ca Iustin să mai rămână un an în țară. Aș vrea să-l văd cu BAC-ul luat și înscris la o facultate.

Dar el nu este afectat că nu mai joacă?

Ba da, dar este la începutul carierei. Dacă acum ești marcat de concurență sau de o oarecare frustrare că nu te bagă antrenorul, atunci ce faci mai încolo. Eu mă bucur că are și partea asta la început, pentru că, pe parcursul carierei, va avea parte și de nedreptăti. Sau ți se pare ție că ești nedreptățit. Adică treci prin toate etapele astea și, dacă nu te antrenezi, n-o să știi să te descurci când ești lângă Lewandowski, lângă Giroud...

A, deci îl vezi acolo.

Păi acolo se vede el în primul rând. Dacă nu se vedea el, degeaba îl vedeam eu. Când am început Academia, el a fost unul dintre primii elevi. Și l-am intrebat: Ce vrei de la fotbal? Vrei să joci la o echipă oarecare de aici sau vrei să ajungi în Top 5 campionate? „Păi vreau acolo”. Bun, dacă vrei acolo, s-a terminat cu relaxarea. Adică vei avea 10-11 antrenamente pe săptămână, trebuie să te odihnești, trebuie să mănânci, să faci școală. Se robotizează un pic programul tău. Vrei să faci asta sau nu? „Vreau s-o fac!” Atunci, hai la treabă! Vrei să ajungi precum corespondentul tău din Portugalia, Anglia, Spania? Trebuie să faci programul lui de acolo și trebuie să ai o dorință mai mare decât el ca să ajungi acolo.

Viitorii fotbaliști ai Europei

E la nivelul tinerilor de afară?

A avut noroc că s-a întâlnit la națională cu Spania, cu care au făcut egal. Au pierdut destul de greu în Portugalia, au bătut Serbia, Macedonia, Cipru, Muntenegru. Au un lot bun. Și i-am zis: „Uite, ei vor fi viitorii fotbaliști ai Europei de vârsta ta. Ce te împiedică să rămâi la acest nivel? Ai văzut că nu ești cu nimic mai prejos decât ei”. Cam astea sunt discuțiile noastre. Sigur că realitatea este mult mai complexă, dar, mergând la naționalele de juniori, vezi cam unde te afli. Unde este numărul 9 din Spania sau Italia? Păi aici. Deci mai am de lucrat sau sunt mai bun ca el sau sunt ca el. Exercițiul ăsta este foarte bun pentru a lucra mai mult. Este o muncă zilnică de autodepășire. Vrei să fii printre cei mai buni, asta trebuie să faci.

Iustin a jucat număr 9 tot timpul?

Da, asta a jucat până acum. E profilul acela mai mic de statură, gen Aguero, gen Alvarez, gen Lautaro Martinez. Mă refer la profilul de jucător, normal că păstrăm proporțiile. El are 1,77, deci e un pic mai înalt ca ei, dar...

„E rapid, agil, are putere, joacă bine cu spatele la poartă”

E mai înalt decât tine?

Nu, e la înălțimea mea. Dar e mai puternic, mai solid. La un moment dat, voiam să se ducă mai sus, dar așa e rapid și de agil, are putere, joacă bine cu spatele la poartă, a învățat bine să facă asta, pentru că a jucat numai pe acest post toată cariera. Mie nu-mi displace să rămână așa. Uitați-vă la cine e Cupa Mondială în momentul de față. Iustin poate juca și al doilea vârf, dar de regulă joacă pe centru, i se potrivește cel mai mult. Trebuie să fim realiști, nu să visăm unde am vrea să jucăm. Așa, era simplu: Hai, ia numărul 10, că a jucat taică-tu acolo. Nu are aceleași calități, dar are multe altele.

N-ai încercat să vorbești cu Daniel Oprița despre Iustin?

L-am întrebat de două ori, la modul foarte amical, ce planuri are cu el. Mi-a zis că este un sistem de rotație și că vor juca toți. Nu vreau să pun presiune, poți avea un efect invers dacă faci asta. Și nu e nici ok. El are responsabilitatea postului. Nu vreau să intru în vreun conflict cu el. Așa o vede el, e nivelul de încredere pe care îl are el asupra copilului. Iustin va ajunge sau nu va ajunge fotbalist și dacă vrea un antrenor sau dacă nu vrea.

Normal că nu-mi convin anumite lucruri, dar le țin în mine pentru că el trebuie să depășească toate astea singur. Nu va sta cu mine de mână o viață. Face in curând 18 ani, e băiat mare, să-și rezolve singur problemele prin fotbal. Și are un avantaj, fiind atacant. O bagă în poartă și apoi nimeni nu mai poate spune nimic. Marchează tu meci de meci când intri și lumea o să-și pună întrebări apoi: De ce nu-l bagă pe ăla care dă goluri? Așa că bag-o-n poartă. Antrenează-te și bag-o-n poartă!

