Chiar dacă în ultima vreme au apărut tensiuni între antrenor și conducerea clubului, ținând cont și de faptul că problema dreptului de promovare nu se rezolvă, Oprița este pe cale să-și prelungească șederea în Ghencea.

De altfel, recent, antrenorul a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro că este gata să rămână la Steaua dacă șefii clubului vor fi de acord să-i implementeze în contract o clauză specială, potrivit căreia poate pleca liber dacă va primi o ofertă bună din Superliga României.

Daniel Oprița: ”Am discutat cu oficialii clubului”

În contractul expirat în această vară, Oprița a avut o clauză de 50.000 de euro care l-a ținut ”blocat” la Steaua, motiv pentru care a ratat o înțelegere cu Hermannstadt, club care l-a dorit insistent.

”Să fim în regulă cu echipa, cu jucătorii, apoi vedem ce va fi mai departe. Nu am avut timp să mă duc la club, pentru că sunt în cantonament.

Doar am discutat. Deocamdată, nu am altă ofertă. Am discutat cu oficialii clubului să fie o clauză prin care pot pleca dacă am o ofertă dintr-o ligă superioară”, a spus Oprița, potrivit digisport.ro.

În sezonul recent încheiat, Steaua a prins play-off-ul și a încheiat pe locul cinci, cu 49 de puncte. În contextul în care ”militarii” și FC Bihor nu au avut drept de promovare, Chindia, ultima clasată din play-off, a beneficiat de ultimul loc de baraj, acolo unde a fost învinsă la penalty-uri de Farul Constanța.

Daniel Oprița, patru promovări și un baraj în șapte ani la Steaua

În cei șapte ani petrecuți la clubul din Ghencea, Oprița a bifat patru promovări (dacă punem la socoteală cele două ”blocate” de forma de organizare a clubului) și un sezon încheiat pe loc de baraj pentru promovarea în primul eșalon.

În cariera sa, Daniel Oprița le-a mai pregătit în cariera sa pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni.