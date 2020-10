Dan Alexa se intareste din Liga 1! Poli Timisoara a oficializat transferul unui jucator de la CFR Cluj: toate detaliile mutarii

Politehnica Timisoara a ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru transferul unui tanar portar.

Otto Hindrich (18 ani), portar de 1.93 de la CFR Cluj, va fi imprumutat la Poli Timisoara pana la finalul sezonului.

Anuntul a fost facut de echipa lui Dan Alexa prin intermediul unui comunicat oficial.

Hindrich a debutat in poarta CFR-ului in playoff-ul sezonului trecut, pe 20 iunie, in duelul castigat de clujeni cu 2-0 pe terenul lui Botosani.

Portarul si-a inceput cariera la Cluj, iar in ultimele doua sezoane a aparat poarta echipei secunde a CFR-ului, in Liga a 3-a.

Hindrich a facut parte din selectionata U18 a Romaniei, iar in aceasta toamna a fost convocat in lotul U19 al tricolorilor.