Cum arată tribunele stadionului din Ghencea la meciul Steaua - Concordia Chiajna Liga 2
Au început primele meciuri ale etapei a doua din Liga 2.

Steaua dispută primul meci de pe teren propriu din acest sezon, împotriva celor de la Concordia Chiajna, echipa pregătită de Nicolae Dică.

Fără prea mulți fani în tribune la Steaua - Concordia Chiajna

Pentru echipa pregătită de Daniel Oprița urmează un alt sezon fără drept de promovare, înainte de care antrenorul a fost nevoit să reconstruiască din nou lotul. Începutul bun de sezon, cu 3-1 la Tunari, nu i-a convins pe fani să vină într-un număr mare alături de echipă.

Programat vineri de la ora 19:00, meciul dintre Steaua și Concordia Chiajna nu a adus foarte mulți fani în tribunele stadionului din Ghencea, așa cum se poate observa din fotografiile surprinse de reporterul PRO TV aflat la meci. 

Pe lângă galeria din Peluza Sud Steaua, mai sunt prezenți câțiva fani în zona tribunei a doua. Și Concordia beneficiază de susținerea unui grup de suporteri la această partidă.

Steaua - Concordia Chiajna | Echipele de start:

  • Steaua: Frânculescu - Adăscăliței, Beța, Ilie - Răsdan, Doană, Gualda, Pacionel, Drăghici - Lopez, Lascu
  • Rezerve: Pletea, Lumbu, Cimpoeșu, Nedelea, Popa, Ioniță, Roman, Iordan, Chipirliu
  • Concordia Chiajna: Kucher - Bălașa, Carp, Ghiocel, Dobrescu - Lazăr, Ciuciulete - Burcea, Mănică, Carnat - Boiciuc
  • Rezerve: Fara, Gîrbiță, Pop, Florea, Dumitrașcu, Iancu, Neicuțescu, Bălan, Mocanu
