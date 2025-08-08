”Militarii” au fost conduși în Ghencea. Concordia a deschis scorul încă din minutul 6, prin experimentatul Mihai Bălașa, dar echipa pregătită de Nicolae Dică nu și-a putut menține avantajul până la finalul primei reprize.



Steaua, demonstrație de forță cu Chiajna lui Dică



Rubio a fost cel care a restabilit egalitatea în minutul 40 și a reaprins speranțele celor de la Steaua. În partea secundă, Pacionel, Chipirliu și Răsdan au punctat și au stabilit scorul final, 4-1 pentru echipa lui Daniel Oprița.



Este a doua victorie din acest sezon pentru Steaua, care a câștigat și în prima rundă cu CS Tunari, scor 3-1.



În următoarea rundă, Steaua va juca împotriva celor de la CS Dinamo pe stadionul ”Arcul de Triumf” din București, în timp ce Concordia Chiajna, care rămâne cu trei puncte, va juca pe teren propriu cu Ceahlăul Piatra Neamț.

