Steaua București a câștigat cu 4-1 meciul cu Concordia Chiajna, din etapa a doua din Liga 2.

”Militarii” au fost conduși în Ghencea. Concordia a deschis scorul încă din minutul 6, prin experimentatul Mihai Bălașa, dar echipa pregătită de Nicolae Dică nu și-a putut menține avantajul până la finalul primei reprize.

Steaua, demonstrație de forță cu Chiajna lui Dică

Rubio a fost cel care a restabilit egalitatea în minutul 40 și a reaprins speranțele celor de la Steaua. În partea secundă, Pacionel, Chipirliu și Răsdan au punctat și au stabilit scorul final, 4-1 pentru echipa lui Daniel Oprița.

Este a doua victorie din acest sezon pentru Steaua, care a câștigat și în prima rundă cu CS Tunari, scor 3-1.

În următoarea rundă, Steaua va juca împotriva celor de la CS Dinamo pe stadionul ”Arcul de Triumf” din București, în timp ce Concordia Chiajna, care rămâne cu trei puncte, va juca pe teren propriu cu Ceahlăul Piatra Neamț.

CS Dinamo - Steaua, pe Arcul de Triumf

Potrivit comunicatului emis de AS47, Dinamo va plăti 10.500 de euro pentr a închiria stadionul de lângă mănăstirea Cașin, iar jumătate din această sumă va fi acoperită de unul dintre sponsorii echipei.

„OFICIAL: Dinamo – Steaua se joacă pe Arcul de Triumf! Sâmbătă, 16 august | ora 18:30 | Etapa a III-a din Liga 2

Dinamo a reușit să închirieze arena „Arcul de Triumf” pentru meciul cu Steaua, în urma unui acord încheiat marți după-amiază. Decizia vine după ce meciul precedent al roș-albilor s-a jucat cu porțile (aproape) închise la Buftea, în fața a doar 80 de spectatori.

În condițiile în care partida este considerată una de risc maxim, a fost exclusă varianta Buftea. Nici stadionul din Tunari nu a fost disponibil, întrucât acolo se joacă alt meci în aceeași zi.

Chiria pentru meci este de 10.500 euro + TVA, iar jumătate din sumă va fi acoperită de un sponsor al clubului Dinamo”, a transmis AS47.

