După ce a reușit să ajungă până în faza grupelor în sezonul precedent, Steaua a fost eliminată încă din turul trei de o altă divizionară secundă, Concordia Chiajna.

La finalul celor 120 de minute de joc, calificarea a fost decisă în urma loviturilor de departajare, unde Chiajna s-a impus fără emoții, cu 4-1. În tabăra celor de la Steaua, Adi Popa și David Matei au fost cei care au ratat de la punctul cu var.

După meci, Daniel Oprița a tras primele concluzii și i-a criticat dur pe jucătorii săi pentru ratările avute în meciul de la Chiajna.

Daniel Oprița: ”Îmi asum, ce să fac?”

Antrenorul Stelei a fixat și obiectivul pentru restul sezonlui. Oprița ar vrea să califice echipa în play-off și să țintească primele două locuri, chiar dacă echipa nu are drept de promovare în prima ligă.

„Ei n-au avut nicio ocazie! Dacă din șase metri dai peste poartă, ce să mai... Am controlat jocul, am avut cornere, am avut foarte multe cornere. Am avut multe situații de a marca, ocazii bune, dar se răzbună. Când ajungi la penalty-uri, e loterie. Am jucat cu Chiajna, totuși, o echipă care are pretenții la promovare. M-am uitat și eu la celelalte echipe care își doresc investiții și am văzut ce joacă, nu joacă nimic. Noi, totuși, am jucat. Sunt supărat pe atacanți, am vorbit cu ei, chiar și cu Chipirliu, cu toți. Ei tratează cu seninătate și eu sunt de vină acum.

Sunt, îmi asum, ce să fac? Doar eu i-am adus. La Buzău am mai odihnit din ei ca să putem să-i avem proaspeți pentru meciul ăsta, dar când ratezi în halul acesta... asta e, ce să facem?

Trebuie să mergem mai departe și să încercăm să prindem play-off-ul și acolo să țintim cât mai sus, primele două locuri, nu știu. Vom vedea. Astăzi am pierdut nemeritat”, a spus Daniel Oprița, după meciul de la Chiajna.

Cu patru puncte după primele două etape din Liga 2, Steaua București se pregătește pentru următoarea partidă din campionat, în compania celor de la CSM Reșița.

