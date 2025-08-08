Cotat la 12 milioane de euro de site-urile de specialitate, starul lusitan a bifat la echipa din Arabia Saudită 105 apariții până acum, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 93 de ori, dar și să ofere 19 pase decisive.



Încă un superstar vine lângă Cristiano Ronaldo la Al Nassr: ”Negocieri deschise”



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Al Nassr a pus ochii pe Kinglsey Coman de la FC Bayern și că vrea să-l aducă lângă CR7 pe starul francez cotat la 30 de milioane de euro de Transfermarkt.



Aflat din iulie 2017 la gruparea bavareză, Coman mai are contract cu FC Bayern până la finele stagiunii 2026/27, astfel că Al Nassr va trebui să plătească o sumă considerabilă pentru a beneficia de serviciile lui Coman (29 de ani).



”Al Nassr a deschis negocierile pentru transferul lui Kingsley Coman de la FC Bayern! Discuțiile între cluburi au început, iar Coman este în prezent ținta principală a celor de la Al Nassr pentru postul de extremă.



După sosirea iminentă a lui Iñigo Martínez și finalizarea transferului lui João Félix, Coman ar putea fi următorul star care ajunge în Arabia Saudită, la Al Nassr”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.



Rămâne de văzut dacă Al Nassr va reuși să-l aducă pe Coman în Arabia Saudită. Francezul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Paris Saint-Germain și Juventus Torino, în afară de FC Bayern Munchen.

