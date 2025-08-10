După ASA Târgu Mureș - Corvinul Hunedoara 0-0 și Chindia Târgoviște - Sepsi OSK 1-1 în prima etapă, Corvinul și Chindia s-au aflat față în față duminică, fiecare în căutarea primei victorii din această ediție de Liga 2.

Câștig de cauză a avut Corvinul, care s-a impus cu 1-0 printr-un gol marcat devreme, în minutul 4, de Nicolae Pîrvulescu (foto).

În prelungirile meciului, Daniel Celea de la Chindia a nimerit bara porții apărate de Codruț Sandu, goalkeeper-ul împrumutat de Dinamo la Hunedoara.

