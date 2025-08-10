VIDEO Corvinul Hunedoara - Chindia Târgoviște s-a încheiat! A mai rămas un singur meci din a doua etapă a Ligii 2

Corvinul Hunedoara - Chindia T&acirc;rgoviște s-a &icirc;ncheiat! A mai rămas un singur meci din a doua etapă a Ligii 2 Liga 2
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ardelenii au obținut duminică prima victorie din acest campionat.

TAGS:
Corvinul HunedoaraCodruț SanduChindia TargovisteNicolae Pirvulescudaniel celea
Din articol

După ASA Târgu Mureș - Corvinul Hunedoara 0-0 și Chindia Târgoviște - Sepsi OSK 1-1 în prima etapă, Corvinul și Chindia s-au aflat față în față duminică, fiecare în căutarea primei victorii din această ediție de Liga 2.

Câștig de cauză a avut Corvinul, care s-a impus cu 1-0 printr-un gol marcat devreme, în minutul 4, de Nicolae Pîrvulescu (foto).

În prelungirile meciului, Daniel Celea de la Chindia a nimerit bara porții apărate de Codruț Sandu, goalkeeper-ul împrumutat de Dinamo la Hunedoara.

Rezultatele și marcatorii din etapa a doua din Liga 2

Vineri

CSM Olimpia Satu Mare - FC Bihor 1-4

(Szilard Magyari 90+1 / Andreas Chirițoiu 34, Ioan Hora 66, Angelo Cocian 86, Albert Stahl 88)

Steaua București - Concordia Chiajna 4-1

(Rubio 40, Ștefan Pacionel 73, Bogdan Chipirliu 87, Florin Răsdan 90+2 / Mihai Bălașa 6)

Sâmbătă

AFC Câmpulung Muscel - CS Dinamo 2-3

(Alin Cocoș 68 și 87 / Vadym Kyrychenko 23 - din centrarea lui Roberto Mălăele, Roberto Mălăele 51, Vasile Constantin 80)

CSC Dumbrăvița - CSM Reșița 1-3

(Robert Curescu 43 / Bogdan Vasile autogol - 21, Erico da Silva 37, Marius Cioiu 41)

Ceahlăul Piatra Neamț - CS Tunari 1-1

(Carl Davordzie 55 / Claudiu Dragu 57)

CSC Șelimbăr - ASA Târgu Mureș 1-3

(Cosmin Bucuroiu 45 / Serges Ekollo 44 și 50, Milos Zukanovic 90+2 - din penalty)

FC Voluntari - CSM Slatina 1-0

(Matko Babic 90+5)

Gloria Bistrița - CS Afumați 1-1

(Dinis Ieșeanu 57 / Alexandru Iamandache 8)

Metalul Buzău - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-0

Duminică 10 august

Corvinul Hunedoara - Chindia Târgoviște 1-0

(Nicolae Pîrvulescu 4)

Marți 12 august, ora 18:00

FC Bacău - Poli Iași

Clasamentul din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO
&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cu fundaș central de 15 ani integralist, CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga 2! Ayan Anghel este din Tulcea, orașul unde fotbalul a murit
Cu fundaș central de 15 ani integralist, CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga 2! Ayan Anghel este din Tulcea, orașul unde fotbalul a murit
A debutat &icirc;n Divizia A la 15 ani, a devenit golgheter și campion &icirc;n Rom&acirc;nia, iar apoi a jucat &icirc;n finala Cupei UEFA! &rdquo;Cu cheia de g&acirc;t și cu metroul&rdquo;
A debutat în Divizia A la 15 ani, a devenit golgheter și campion în România, iar apoi a jucat în finala Cupei UEFA! ”Cu cheia de gât și cu metroul”
ULTIMELE STIRI
&rdquo;Done deal!&rdquo; Dennis Man la PSV se face! C&acirc;nd semnează, care este durata contractului și adevărata sumă de transfer
”Done deal!” Dennis Man la PSV se face! Când semnează, care este durata contractului și adevărata sumă de transfer
Din Superliga Rom&acirc;niei &icirc;n Peru! Fotbalistul a fost prezentat la noua echipă
Din Superliga României în Peru! Fotbalistul a fost prezentat la noua echipă
Specialiștii au dat verdictul: c&acirc;te echipe din Superligă se vor califica &icirc;n cupele europene
Specialiștii au dat verdictul: câte echipe din Superligă se vor califica în cupele europene
Văzut mare speranță la FCSB, a ajuns &icirc;n Liga 3! Ilie Dumitrescu l-a propus la prima echipă
Văzut mare speranță la FCSB, a ajuns în Liga 3! Ilie Dumitrescu l-a propus la prima echipă
Supercupa Angliei | Crystal Palace &ndash; Liverpool, de la 17:00, LIVE pe VOYO. Duel de foc pe Wembley. Echipele de start
Supercupa Angliei | Crystal Palace – Liverpool, de la 17:00, LIVE pe VOYO. Duel de foc pe Wembley. Echipele de start
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Portar pentru Galatasaray! Okan Buruk a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat personal: &rdquo;A &icirc;ntrerupt negocierile cu toți ceilalți!&rdquo;

Portar pentru Galatasaray! Okan Buruk a pus mâna pe telefon și l-a sunat personal: ”A întrerupt negocierile cu toți ceilalți!”

Avertisment direct din Kosovo pentru FCSB &icirc;naintea returului cu Drita: &rdquo;Sunt convins!&rdquo;

Avertisment direct din Kosovo pentru FCSB înaintea returului cu Drita: ”Sunt convins!”

Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență &icirc;ndelungată: &rdquo;Va trebui să plece la Londra!&rdquo;

Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență îndelungată: ”Va trebui să plece la Londra!”

Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gigi Becali, apariție de șeic &icirc;n Pipera! A descins din Rolls la bustul gol, cu turban improvizat pe cap

Gigi Becali, apariție de șeic în Pipera! A descins din Rolls la bustul gol, cu turban improvizat pe cap

Următoarea &rdquo;țintă&rdquo; a lui FCSB?! Mihai Stoica: &rdquo;Elias mi-a spus că e foarte talentat!&rdquo;

Următoarea ”țintă” a lui FCSB?! Mihai Stoica: ”Elias mi-a spus că e foarte talentat!”

CITESTE SI
Răsturnare de situație. Trump ia &icirc;n calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: &bdquo;Se discută acest lucru&rdquo;

stirileprotv Răsturnare de situație. Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: „Se discută acest lucru”

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă &icirc;mpotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

stirileprotv Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!