După ASA Târgu Mureș - Corvinul Hunedoara 0-0 și Chindia Târgoviște - Sepsi OSK 1-1 în prima etapă, Corvinul și Chindia s-au aflat față în față duminică, fiecare în căutarea primei victorii din această ediție de Liga 2.
Câștig de cauză a avut Corvinul, care s-a impus cu 1-0 printr-un gol marcat devreme, în minutul 4, de Nicolae Pîrvulescu (foto).
În prelungirile meciului, Daniel Celea de la Chindia a nimerit bara porții apărate de Codruț Sandu, goalkeeper-ul împrumutat de Dinamo la Hunedoara.
Rezultatele și marcatorii din etapa a doua din Liga 2
Vineri
CSM Olimpia Satu Mare - FC Bihor 1-4
(Szilard Magyari 90+1 / Andreas Chirițoiu 34, Ioan Hora 66, Angelo Cocian 86, Albert Stahl 88)
Steaua București - Concordia Chiajna 4-1
(Rubio 40, Ștefan Pacionel 73, Bogdan Chipirliu 87, Florin Răsdan 90+2 / Mihai Bălașa 6)
Sâmbătă
AFC Câmpulung Muscel - CS Dinamo 2-3
(Alin Cocoș 68 și 87 / Vadym Kyrychenko 23 - din centrarea lui Roberto Mălăele, Roberto Mălăele 51, Vasile Constantin 80)
CSC Dumbrăvița - CSM Reșița 1-3
(Robert Curescu 43 / Bogdan Vasile autogol - 21, Erico da Silva 37, Marius Cioiu 41)
Ceahlăul Piatra Neamț - CS Tunari 1-1
(Carl Davordzie 55 / Claudiu Dragu 57)
CSC Șelimbăr - ASA Târgu Mureș 1-3
(Cosmin Bucuroiu 45 / Serges Ekollo 44 și 50, Milos Zukanovic 90+2 - din penalty)
FC Voluntari - CSM Slatina 1-0
(Matko Babic 90+5)
Gloria Bistrița - CS Afumați 1-1
(Dinis Ieșeanu 57 / Alexandru Iamandache 8)
Metalul Buzău - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-0
Duminică 10 august
Corvinul Hunedoara - Chindia Târgoviște 1-0
(Nicolae Pîrvulescu 4)
Marți 12 august, ora 18:00
FC Bacău - Poli Iași
Clasamentul din Liga 2