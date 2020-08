"Cine stie meserie mai bine decat mine?" Dumitru Dragomir a comentat posibilitatea de a se implica la Rapid! "As face o noua schimbare!"

Dumitru Dragomir a vorbit la Pro X despre posibilitatea unei colaborari cu Rapid.

Fostul presedinte al LPF a explicat ce ar face daca s-ar duce la conducerea clubului din Giulesti.

"Nu am fost acum doi ani, m-a rugat Pandele primarul sa iau echipa, am luat-o cu 3 puncte si am scapat-o de retrogradare. As putea fi vultur oriunde, poate Mircea Sandu sa fie peste mine in fotbalul romanesc.

Cine stie meserie mai bine decat mine? Am fost 41 de ani presedinte. La Rapid, deocamdata nu se stie daca mai voi duce. Ma duceam asa pentru galerii, ca au galerii frumoase, care m-au injurat, dar m-au si aplaudat.

M-as duce pentru primarul asta, Tudorache, a facut multe lucruri bune in sectorul 1. Asta e meseria dracului, sa faci echipa buna, sa o promovezi si sa o tii in Liga 1 nu e usor. Asta o inveti, nu peste noapte te nasti conducator. Eu sunt pensionar acum, nu cred ca mi-as dori asa, 100% sa ma intorc in injuraturi si scuipaturi. Am o pensie buna, traiesc bine, multumesc lui Dumnezeu, sunt verde.

M-as fi dus sa fac un proiect, dar nu stiu ce conditii au acolo. Ar trebui sa sacrific, trebuie sa il iau pe nepot de acolo, sa il duc la Dinamo. Eu stiu galeriile.

Daca m-as duce la Rapid, nu ma duc sa castig vreun salariu sau vreo prima, eventual le-as da bani, cu imprumut, ca nu-s filantrop. Problema e ca nu sunt decis, nici nu am vorbit concret cu cineva pentru treaba asta. Sunt la faza de discutie.

I-as ruga pe toti sa ma lase cu tot ce e acolo, inclusiv cu Pancu. Bineinteles ca as deranja pe multa lume daca n-as da pe nimeni afara, eu nu as da pe nimeni, as face o noua modificare intr-un sector. Si si modifica sectorul de marketing, fara asta nu se poate", a declarat Dragomir la Ora exacta in sport.

In plus, el a vorbit si despre situatia de la Dinamo si despre ce trebuie sa faca FRF pentru a salva echipa.

"Ce vrea Burleanu ar trebui sa se intample. LPF nu trebuia sa intrebe pe nimeni, Federatia este superioara din toate punctele de vedere, Liga functioneaza datorita unui protocol semnat de FRF.

Nu poti sa o scoti pe Dinamo din campionat din condei. Lui Dinamo ii dai 14 zile izolare si pe Botosani o trimiti inapoi, a doua zi sa joace, ce e asta? 18 sau 16 echipe in Liga 1, dar e buna propunerea lui Burleanu.

Eu cu Mircea Sandu ma certam si l-am votat in toate situatiile si in toate actiunile lui, era un presedinte deosebit, dar ma certam pentru fiecare lucru pe care il consideram nedrept.

Nu exista asa ceva, sa retrogradeze Dinamo. Nu ii lasi sa joace, ce e asta? Lasa-i sa joace, 6 meciuri, cat mai sunt", a conchis Dumitru Dragomir.