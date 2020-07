Atac TRANSANT al lui Dragomir: "Niste nepriceputi dau ordine la sport. Vai de mama lor!" Ce spune despre incheierea campionatului

Dumitru Dragomir a vorbit despre situatia din Liga 1.

Fostul sef al LPF a vorbit despre situatia delicata din Liga 1, acolo unde finalizarea campionatului pare mai dificila ca niciodata, dupa ce meciul Craiovei cu Astra a fost amanat din cauza unui caz de Covid-19 la gruparea din Giurgiu.

Dragomir a criticat modul in care situatia a fost gestionata de oficialii DSP.

"Nici nu il bagam in seama, lasam sa se joace ca nu sta echipa intr-un jucator. O tampenie, niste nepriceputi dau ordine la sport. Nu sunt nici in zona lor cum trebuie.

Sunt oameni, toti oamenii sunt supusi greselilor. Nu cred ca se va termina playout-ul. Playoff-ul se poate termina repede, in 3-4 zile as termina campionatul in locul Ligii si al Federatiei.

Trebuie tinut cont si de parerea cluburilor. Daca au facut ce au facut fara sa tina cont de parerea cluburilor, macar ei sa tina. Cluburile baga bani in sport.

Nu sunt de acord cu 'masa verde' dar sa se joace vineri, cand vrea Craiova.

Ia sa ma mai lasati cu DSP Giurgiu in pace, vai de mama lor. Daca sefa lor s-a imbolnavit, va dati seama ce e acolo", a spus Dumitru Dragomir la PRO X.