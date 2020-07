Burleanu a anuntat ce urmeaza pentru Petrolul dupa ce 5 jucatori si un angajat au fost gasiti pozitivi la coronavirus! Care e starea fotbalistilor

Presedintele FRF a facut primele comentarii dupa ce in lotul Petrolului au fost depistate 5 cazuri de coronavirus. Si un angajat al clubului e infectat.

Burleanu spune ca Federatia isi doreste cu orice pret ca Petrolul sa termine campionatul pe teren. Federatia a demarat o ancheta proprie in acest caz.

"Meciul a fost amanat, acum ne concentram pe discutii cu reprezentantii DSP Prahova si cu cei ai clubului ca sa stabilim ce pasi urmeaza. Informatiile certe pe care le avem sunt ca exista 6 persoane testate pozitiv. Testarile au fost reluate, rezultatele vor fi confirmate maine dimineata. Toate persoanele sunt asimptomatice, au si posibilitatea de izolare la domiciliu.

E un context total nefavorabil in Prahova in aceste zile, numarul cazurilor s-a situat peste media zilelor precedente. Au fost facute testari la toate celelalte echipe, de la unele am primit rezultatele, de la celelalte asteptam in cursul zilei de maine. Nu e nevoie, in momentul de fata, de prelungirea sezonului. Echipa vizata e izolata, peste 5 zile urmeaza o noua testare a tuturor persoanelor. Daca persoanele negative vor avea rezultat negativ, echipa isi poate relua competitia. Nu avem etape intermediare in playoff-ul ligii a 2-a. Meciul care se amana, cel cu UTA, urmeaza sa se dispute la mijlocul saptamanii care incepe pe 13 august.

Nu suntem in situatia de a prelungi sezonul actual. Azi au fost reluate testarile doar pentru cazurile pozitive. Indiferent ce se intampla maine dimineata, meciul de sambata ramane amanat. Am deschis o ancheta astfel incat sa urmarim firul acestei infectari, suntem in contact permanent cu partile implicate astfel incat sa ne asiguram ca Petrolul va incheia sezonul pe teren. Vrem sa depistam toti contactii celor 6 persoane pozitive", a spus Burleanu la Digisport.