INCA UN BLAT a iesit la iveala dupa multi ani! Petrolul-Sportul trebuia sa se termine 0-0 si un jucator a ratat de 3 ori un penalty

Adrian porumboiu si Vivi Rachita au dezvaluit un nou joc aranjat din fotbalul romanesc.

Dupa multe acuzatii de blat in dreptul Stelei sau a lui Dinamo, a iesit la iveala un nou joc aranjat. Vivi Rachita si Adrian Porumboiu au discutat in direct la PRO X despre meciul dintre Petrolul si Sportul, arbitrat chiar de fotul patron al Vasluiului.

"Imi amintesc un Petrolul cu Sportul. Am primit un penalty, iar meciul trebuia sa se termine 0-0. Eu trebuia sa execut, insa au pus alt jucator. A ratat de 3 ori.", a spus Vivi Rachita.

Adrian Porumboiu a intrat in legatura telefonica pentru a clarifica lucrurile despre meciul la care chiar el a fost arbitru. Nu a negat nimic si si-a amintit amuzat despre meciul aranjat.

"Era un noroi, era un teren mocirlos. Am asteptat pana cand a intrat un jucator de-al Sportului in careu la un atac al ploiestenilor. Nici vorba de penalty, dar am dat. Jucatorul a ratat si am repetat-o, pentru ca stiam ca rateaza.", a spus Porumboiu.

Aceste lucruri au iesit la iveala chiar dupa ce alte acuzatii au venit in dreptul Stelei sau a lui Dinamo. Granzii Romaniei ar fi fost favorizati in mai multe meciuri in perioada dinainte de anii 2000.