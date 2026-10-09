Bogdan Chipirliu (34 de ani), cel mai vechi jucător din lotul Stelei, a suferit o accidentare gravă care ar putea să-i încheie cariera, ținând cont că acesta a ajuns deja la o vârstă înaintată pentru un fotbalist.

Atacantul a suferit o ruptură de ligament încrucișat și va fi OUT pentru tot restul sezonului. Daniel Oprița a dezvăluit că totul s-a întâmplat la antrenamentul echipei.

Daniel Opruța: ”Sunt foarte supărat de ce s-a întâmplat cu Chipirliu”

„Sunt foarte supărat de ce s-a întâmplat cu Chipirliu, pentru că a stat aproape două luni accidentat. Când am zis că a revenit, a intrat la antrenament alaltăieri, și-a rupt ligamentul încrucișat și sezonul ăsta nu o să-l mai avem.

Nu-l mai avem și ducem lipsă în atac. Gonzalez s-a accidentat la încălzire, a jucat o repriză, l-am schimbat la pauză cu un mijlocaș, pentru că n-am avut alt atacant.

Chipirliu este ca un copil pentru mine, țin foarte mult la el, cum țin la toți pe care i-am avut la Juventus București și am reușit acele promovări. Ei m-au ajutat pe mine să-mi fac o carte de vizită.

Chipirliu a făcut foarte multe pentru Steaua, cred că merită și el acum, la greu, să fie susținut și ajutat”, a spus Oprița, la flash-interviu.

Bogdan Chipirliu joacă la Steaua din 2020, an în care a fost transferat de la SCM Gloria Buzău. Până acum a bifat 146 de prezențe pentru ”militari”, reușind să înscrie de 81 de ori și să ofere alte 18 pase decisive.

Poli Timișoara - Steaua, derby decis de o eroare de arbitraj și un autogol în prelungiri!

În debutul etapei a noua, prima după pauza pentru meciurile echipelor naționale, Poli Timișoara a ratat victoria contra Stelei, după un gol egalizator reușit de "militari" în minutul 63.

Stephan Drăghici, fotbalist care a petrecut 5 sezoane la Steaua, a marcat pentru Poli Timișoara în minutul 63, cu un șut din marginea careului. Reluările au arătat că Aurelian Chițu, autorul pasei decisive, se afla în ofsaid, însă asistentul nu a ridicat fanionul, iar golul a fost validat, având în vedere că în Liga 2 nu a fost implementat sistemul VAR.

Steaua a plecat cu un punct de la Sibiu, după ce Romario Benzar și-a trimis mingea în propria poartă în urma unei centrări din flancul drept.

Poli Timișoara a ratat șansa de a trece pe primul loc. Elevii lui Dan Alexa rămân pe poziția secundă în Liga 2, sunt neînvinși și au 21 de puncte, unul sub liderul CSM Slatina.

De partea cealaltă, Steaua a ajuns la 6 puncte și se află pe poziția 17.