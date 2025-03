În tot acest timp, steliștii au pierdut de două ori șansa de a ajunge în primul eșalon. În primul sezon de Liga 2 au obținut clasarea pe un loc de baraj, iar în cel de-al doilea sezon au încheiat pe locul doi, care asigură promovarea directă.



Acum, după numirea noului comandant, Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, Steaua speră la promovarea în prima ligă începând cu sezonul următor.



Adrian Bumbescu (65 de ani), fostul mare fundaș al Stelei, a vorbit deschis despre primele idei cu care a venit noul comandant al Clubului Sportiv al Armatei, care ar vrea să rezolve inclusiv problema promovării.



Adrian Bumbescu: ”Cu ideea asta a venit domnul comandant”



”Au fost ceva discuții cu domnul comandant. Nu depinde doar de comandant sau de fostele glorii, depinde mai mult de cei de sus, noi trebuie să ne facem un proiect, un plan de acțiune, care să fie depus mai departe, sunt multe de făcut, inclusiv schimbare Legii Sportului, fără de care nu se poate face nimic.



Domnul comandant, eu am stat de vorbă cu dânsul, cu ideea asta a venit (n.r. de a obține dreptul de promovare) și vrea să facă treabă bună aici.



Eu am mare încredere în noul comandant. Nu e vorba doar de politic, practic mai sus sunt superiorii lui. El primește ordine de la ministru, nu poate face singur, se aprobă mai departe, noi propunem, dar de aprobat... ajunge la guvern schimbarea Legii Sportului.



Aș vrea, mi-as dori, la meciul cu FC Argeș o să fim mai mulți din fostele glorii și vom sta de vorbă, ne vedem acolo să vorbim și cu domnul comandant. Momentan tot ce știm e că o sa fie discuții. Dumnealui a venit doar pe 6 luni, dar poate să prelungească.



Eu am stat de vorbă cu el, îl cunoșteam, am stat de vorbă cu el. Îmi place, pentru că a jucat fotbal la Iași, a fost portar și are cunoștințe de fotbal”, a spus Bumbescu, potrivit iamsport.ro.



Steaua a intrat în play-off-ul din Liga 2 de pe locul doi, cu 41 de puncte, la trei distanță de liderul Csikszereda Miercurea Ciuc. Dacă se va clasa în zona primelor două locuri, echipa lui Daniel Oprița nu poate promova nici în acest sezon.



Daniel Oprița, trei promovări în cinci ani la Steaua



În cei cinci ani și jumătate petrecuți la clubul din Ghencea, Oprița a bifat trei promovări (dacă o punem la socoteală și pe cea de acum doi ani, ”blocată” pentru că Steaua nu avea drept de promovare în Superligă) și un sezon încheiat pe loc de baraj pentru promovarea în primul eșalon.



În vară, antrenorul a semnat un nou contract cu Steaua, valabil pentru încă două sezoane, în care există și o clauză de reziliere, pe care Oprița o poate plăti în cazul în care își dorește să plece de la club.