BREAKING NEWS: Informatiile momentului despre CUTREMURUL de la Rapid! Care e situatia reala a lui Pancu

Daniel Pancu are probleme cu sefii dupa infrangerea Rapidului pe terenul ultimei clasate din Snagov.

Giulestenii au castigat un singur punct in ultimele 3 meciuri si sunt la 5 puncte de locul pentru barajul de promovare, ocupat acum de Turris Turnu Magurele. Anuntata initial pentru azi, sedinta de analiza a activitatii lui Pancu nu va avea loc in cadru oficial. Primarul Tudorache il sustine in continuare pe actualul antrenor. Conform surselor sport.ro, decizia unei eventuale schimbari pe banca tehnica ii apartine in totalitate lui Pancu. Sefii ii lasa libertatea de a hotari daca pleaca, ramane antrenor sau continua intr-o alta functie. Termenul de gratie pentru Pancu e meciul cu U Cluj, care va avea loc duminica, in Regie. Conducerea Rapidului asteapta totusi explicatii din partea lui Pancu atat pentru rezultatele din ultimele doua saptamani, cat si pentru declaratiile de la finalul meciului cu Snagov, cand a spus ca nu se simte responsabil de rezultatele echipei.

In contractul lui Pancu ar exista, de asemenea, o clauza conform careia antrneorul poate fi demis daca Rapid aduna 3 infrangeri consecutive in campionat.