"Am simtit respectul lor oriunde!" Dan Alexa a fost prezentat OFICIAL la Rapid! Ce mesaj le-a transmis suporterilor si ce l-a facut sa accepte oferta din partea giulestenilor

Dan Alexa a fost prezentat oficial la Rapid.

Dan Alexa a fost prezentat astazi la Rapid prin cadrul unei conferinte de presa. Acesta a oferit primele cuvinte in postura de antrenor al giulestenilor si spune ca oferta venita din partea clubului a fost de nerefuzat din punct de vedere sentimental. Totodata, Alexa a spus ca obiectivul principal este promovarea in Liga 1 si transmite un mesaj suporterilor.

"Am venit cu foarte mult entuziasm. Multumesc celor care conduc acest club ca s-au ganidt la mine. Nu e un moment foarte bun, chiar daca echipa a avut o exprimare buna in multe meciuri, le-a lipsit sansa. Poate sa fie o presiune prea mare pe jucatori. Daniel Pancu a facut o treaba excelenta, pentur ca lotul Rapidului este format din jucatori tineri. Obiectivul meu personal este clar promovarea, sper sa reusesc asta. Avem jucatori cu potenitial si sper sa incepem bine pentru ca este foarte important. Sunt 5-6 echipe pe un loc, UTA este greu de ajuns, important este sa fim uniti.



Sunt bucuros ca am revenit la Rapid, am plecat intr-un moment foarte greu, dupa ce reusisem o performanta in conditii grele. Am simtit iubirea suporterilor rapidisti, respectul lor pe oriunde ne-am intalnit. Ma intorc cu bucurie aici, fotbalul romanesc are nevoie de Rapid in Liga 1. Am avut mai multe oferte, chiar si din Liga 1, inca am proces cu Astra pentru acea suma. A venit oferta Rapidului acum si a fost de nerefuzat din punct de vedre sentimental. Rapid inseamna foarte multe: istorie, suporteri si ma bucur ca am acceptat oferta asta. Toata lumea isi doreste promovarea, avem un lot bun, cu care se poate promova", a declarat Dan Alexa la conferinta de presa.