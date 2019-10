"Am fost strungar, prelucator prin aschiere!" Dezvaluiri INCREDIBILE facute de Daniel Pancu! Cum a ajuns sa fie fotbalist

Pancu isi aminteste ca dadea pe la scoala doar de 2 ori pe an si a ramas repetent in clasa a 12-a.

Pancu a avut de ales intre fotbal si scoala.

"Am ramas repetent ultimul an pentru ca nu am fost la scoala, a 12-a, nu stiu exact ce meserie am la baza. Vreo trei ani am fost strungar, sigur, prelucator prin aschiere la liceu in Iasi", a declarat Pancu.

Inainte sa ia titlul cu Rapid si sa dea goluri pentru Romania, Pancu a facut judo, scrima si tenis de masa la Iasi.

"Pana m-ma urcat intr-un tramvai aglomerat si am ajuns in capatul celalat de oras, prin Copou la o selectie si am ramas acolo", a mai spus Pancu.

Pancu nu se teme de nimic dupa ultima infrangere a Rapidului

"O data la un an pot sa fac si eu o greseala. Obiectivul nostru e sa fim dupa 25-30 de etape pe locul 1. Este un maraton inseamna ca mai si pierzi energie, inseamna ca te mai opresti sa bei si apa sa mai iei si niste vitamine", a mai adaugat Pancu.

Fanii Rapidului asteapta cu nerabdare derbyurile cu FCSB.

"E posibil sa ia si FCSB titlul si sa promoveze", a mai zis Pancu.