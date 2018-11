Vrem si noi o VALIZA! :) Gabriel Chirea despre cum ar schimba documentele secrete fata fotbalului din Romania

Cum ar arata documentele, fotografiile, filmuletele, email-urile si mesajele private dintr-o valiza #FotbalAscunsLeaks?

Jurnalistii de la RISE Project au anuntat ca ar fi intrat in posesia unei valize pline cu informatii compromitatoare despre politicianul Liviu Dragnea si compania Tel Drum, dupa ce valiza respectiva, care ar contine mii de facturi, contracte, bilanturi, devize, procuri, acte constitutive de firme-fantoma, extrase de cont si transcrieri de email-uri si mesaje private, a fost gasita de un taran pe terenul sau din Teleorman si a fost predata organizatiei media si nu procurorilor. Descoperirea a creat valva pe internet, pe retelele sociale si pe site-urile de informare, si se anunta niste dezvaluiri spectaculoase. Cum ar arata, insa, o valiza-bomba, cu cele mai secrete informatii si discutii ale oamenilor din fotbalul romanesc actual si trecut?

Poate asa am afla cum decurg in realitate alegerile pentru sefia FRF si LPF, daca conteaza sprijinul factorului politic si / sau al altor organizatii tenebroase, de ajutorul cui trebuie sa beneficieze un club pentru a avea vreo sansa la castigarea titlului in Liga 1 si a Cupei Romaniei sau de ce proptele ai nevoie pentru a supravietui in prima liga. Am deslusi si de ce calitatea arbitrajului este din ce in ce mai scazuta in competitiile interne, dar arbitrii nu sunt suspendati, ci primesc tot mai multe si mai importante delegari internationale. Am capata informatii si despre cum sunt in realitate finantate cluburile din Romania, cine sunt proprietarii de facto ai echipelor si unde ajung, de fapt, banii rulati si profiturile rezultate din activitatea echipelor.

Daca am avea valiza asta cu documente poate am afla si de ce procurorii s-au oprit dupa anchetarea a doar 12 transferuri de jucatori si dupa condamnarea a doar 8 oameni de fotbal, desi "Dosarul Transferurilor" parea doar o fractie din totalitatea neregulilor fotbalului romanesc. Poate am gasi raspuns si la intrebarea daca valiza lui Gigi Becali din "Dosarul Valiza" a fost singura care a circulat vreodata in fotbalul romanesc. Poate am afla si de ce, in niste competitii sponsorizate de case de pariuri, la care participa preponderent echipe sponsorizate de case de pariuri, cu niste rezultate si prestatii dubioase si intr-o tara in care gasesti o casa de pariuri la fiecare colt de strada, doar Marius Sumudica si cei de la Gloria Buzau au fost penalizati pentru ca au pariat.

Astfel de informatii ar revela si de ce constructia unui stadion in Romania costa aproape dublu fata de alte tari sau de ce un gazon care costa sute de mii de euro nu rezista mai mult de doua meciuri. Sau cum pot unii fotbalisti si unii antrenori, care se plang ca nu au mai fost platiti de luni de zile, sa isi permita masini de zeci de mii de euro si case de sute de mii de euro. Sau ce comisioane si procente se scurg din conturile cluburilor romanesti catre impresari, agenti de jucatori, companii offshore sau samsari de orice fel, dupa transferurile jucatorilor si incasarea banilor din drepturile tv. Sau ce discuta, ce planuiesc si care este in realitate caracterul jucatorilor si antrenorilor cei mai admirati din fotbalul nostru.

Daca ar gasi un ingrijitor de teren o astfel de valiza, uitata pe o banca de rezerve, cate lucruri interesante am mai afla...