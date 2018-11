CAZ INCREDIBIL in Romania! Un barbat cu un TEANC de bani a intrat in vestiar si le-a propus sa vanda meciul! Ce s-a intamplat dupa pauza si prima reactie a lui Marica

Ciprian Marica are probleme mari la Farul!

Echipa se lupta sa scape de retrogradare. Marica n-are emotii doar pe teren. Jucatorii sai au primit o vizita neasteptata la pauza meciului cu Daco Getica. Li s-a propus sa trangeasca meciul!

"Probabil, la nivelul ligii a 2-a se mai intampla astfel de lucruri. Pentru mine e ceva nou, nu mi s-a mai intamplat. Sper sa fie doar o poveste, cu toate ca treaba e reala si cei care sunt in masura sa hotarasca sa ia masuri. Noi am spus despre ce e vorba, sa vedem. Sunt socat. Mi-au scris cei din vestiar ca avem un oaspete nepoftit care umbla cu un teanc de bani prin vestiar. Ce pot sa spun?", a comentat Marica la Telekom Sport.

Daca la pauza Daco Getica - Farul era 0-0, in partea a doua constantenii au primit 3 goluri. Farul e acum pe 17 in B, cu 13 puncte castigate in 16 meciuri.