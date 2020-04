"Nu am renuntat!" Seicul care a vrut sa arunce cu banii la Dinamo a venit cu o noua oferta pentru Negoita! Detaliile care ar putea schimba totul

Seicul milionar nu renunta la ideea de a o prelua pe Dinamo.

Tahnoon Nimer, seicul care a fost aproape sa o preia pe Dinamo in iarna, nu a reuntat la ideea de a cumpara pachetul majoritar de la Ionut Negoita. Oferta acestuia ramane inca deschisa. Avocatul acestuia, Marian Mihail, numit de Nimer si in conducerea clubului Charlton, club pe care il patroneaza, de asemenea, seicul, a spus ca negocierile pentru preluarea lui Dinamo continua.

"Oferta venita de la partenerii domnului Florica exista. Daca am fost numiti la Charlton Athletic, nu inseamna ca s-a inchis pista Dinamo, a spus-o si Claudiu. Am o relatie foarte apropiata cu domnul Florica, atat profesional, cat si personal. In momentul de fata, in proiectul Dinamo sunt implicat ca avocat. Analizez, dau niste pareri.

Chiar si in contextul actual, noi inca lucram si 'rontaim' la acte. Nu s-a blocat niciodata cu adevarat, nimeni nu a renuntat. Au fost niste impasuri de ambele parti, a aparut mereu altceva. Acum, exista si aceasta situatie temporara: eu mai putin, dar Claudiu e cu atentia si spre Charlton", a spus Marian Mihail, pentru Gazeta Sporturilor.