Gigi Becali anunta "moartea" clubului Dinamo! "Suporterii vor plati cei 180.000 de euro, dar problema lor e alta!" De ce are nevoie clubul din Stefan cel Mare

Gigi Becali a vorbit despre situatia clubului Dinamo si spune ca urmeaza dezastrul pentru echipa alb-rosilor.

Patronul FCSB-ului spune ca cei 180.000 de euro pentru obtinerea licentei nu vor fi o problema si aceasta suma poate fi achitata cu usurinta de suporteri. Adevarata problema pentru Dinamo urmeaza dupa aceea, clubul neavand nici marfa de vanzare, nici bani pentru a investi in continuare la echipa.

Patronul FCSB-ului spune ca la echipa trebuie sa vina cineva care sa fie dispus sa bage 10 milioane si sa cumpere macar 6-7 jucatori:

"Parerea mea e ca aia 180.000 de euro sunt un fleac. Vor fi platiti de suporteri, ca astia ai lui Dinamo sunt mai bogati.

Ei vor strange si vor plati. Dar problema lor e ca vor muri dupa aia. Pentru ca la fotbal trebuie bani. Ei nu au nici marfa de vanzare, nu au nici bani sa se recapitalizeze ca sa poata sa devina puternici. Daca erau niste oameni cu bani multi arabii nu era o problema la ei si luau imediat si faceau echipa. Dar inseamna ca sunt unii care vor sa speculeze, iar oamenii care sunt speculanti si nu au bani multi nu pot salva Dinamo. La Dinamo trebuie sa vina unul care sa bage 10 milioane, sa cumpere 6-7 jucatori si dupa sa se bata la campionat.

Dinamo nu are un patron care sa conduca bine, daca ar avea un conducator bun, atunci suporterii ar face spectacol acolo. Negoita trebuie respectat pentru a tinut-o in viata pe Dinamo. Eu nu vreau sa jignesc sau sa critic, dar la un club ca Dinamo risti. Te bagi, dar nu te bagi cu 3 milioane. E club greu, vin aia si iti sparg masina, vin in fata casei, sunt fanatici", a spus Gigi Becali la PRO X.