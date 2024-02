Verdict pentru Drăgușin în Anglia. Când va putea fi titular în premieră la Tottenham: "Postecoglou a fost clar cu el"

Până în prezent, Drăgușin a jucat câte 10 minute în partidele din Premier League cu Manchester United, Brentford și Everton, iar la alte trei partide ale lui Spurs a fost rezervă neutilizată, antrenorul Ange Postecoglou preferând să mizeze pe cuplul obișnuit de fundași centrali format din Cristian Romero și Micky van de Ven.

Situația lui Radu Drăgușin de la Tottenham, analizată în Anglia

Situația lui Radu Drăgușin a fost analizată de jurnaliștii Jack Pitt-Brooke și Charlie Eccleshare, de la The Athletic, în podcast-ul "The View from The Lane". Cei doi susțin că fundașul român va avea oportunitatea să fie titular la Spurs, însă trebuie să fie răbdător, iar prima șansă de a evolua mai mult va apărea în situația în care Postecoglou va avea probleme cu unul dintre Romero sau Van de Ven.

"Drăgușin a fost un fotbalist fantastic în Italia. Înțeleg că este destul de relaxat în legătură cu situația sa de la Tottenham. E conștient că Tottenham nu are multe meciuri în acest sezon și că nu există oportunități numeroase pentru jucători.

Drăgușin vine într-un campionat nou, iar cei doi fundași centrali sunt foarte bine închegați, joacă bine, sunt sănătoși, au evitat suspendările, însă, în momentul în care va exista o problemă cu unul dintre ei, Drăgușin va intra și va juca.

Fotbaliștii care fac un salt mare în carieră nu încep mereu să joace imediat. Drăgușin ar putea fi conștient și de cazul compatriotului său, Cristian Chivu. Când a ajuns la Ajax, în 1999, nu a jucat în primele luni și a trebuit să fie răbdător, iar ulterior a avut o carieră grozavă în care a câștigat inclusiv Liga Campionilor", a spus Jack Pitt-Brooke.

Eliminată din celelalte competiții, Tottenham va juca doar în Premier League până la finalul sezonului.

Următorul meci al lui Tottenham este programat sâmbătă, de la ora 17:00, contra lui Crystal Palace, pe teren propriu.

"Am vorbit cu Ange Postecoglou, care mi-a spus că a fost foarte clar cu Drăgușin. I-a spus că nu îl transferă să fie rezervă, însă nici că îl va aduce și că îl va trimite titular imediat. Trebuie să își câștige locul de titular. L-am întrebat pe Ange în conferința de presă despre Drăgușin și a spus: 'Dacă voia doar să joace, putea să rămână la Genoa'.

Trebuie să avem în vedere faptul că la Juventus, când a apărut la prima echipă, îi avea acolo pe Bonucci și Chiellini, deci este obișnuit cu provocările. Eu cred că va fi în regulă", a spus și Charlie Eccleshare.