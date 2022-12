„Vreți momente vesele, stați de vorbă cu Leo Strizu! Nu-mi convine, dar asta e!” Reacția lui Mihai Stoica după interviul antrenorului

Victoriile cu Rapid, 3-1, și FCU Craiova, 2-0, l-au convins pe Gigi Becali (64 ani) să meargă în continuare pe mâna lui Mihai Pintilii (38 ani) pe banca tehnică. Cum fostul închizător al roș-albaștrilor nu deține licența PRO, FCSB l-a numit la prima echipă pe Leo Strizu (55 ani).

Tehnicianul a debutat cu succes la vicecampiona României. FCSB a învins-o pe FC Botoșani în deplasare, 3-2, și a urcat pe locul 5, cu 29 de puncte acumulate în 17 meciuri. Însă, la flash-interviu, vizibil emoționat, Leo Strizu l-a confundat pe Octavian Popescu (19 ani) cu David Miculescu (21 ani) și a uitat cum îl cheamă pe Lucian Filip (32 ani).

Mihai Stoica îi ia apărarea lui Leo Strizu

Văzând interviul cu Leo Strizu, managerul general al FCSB-ului este convins că antrenor va scăpa de emoții și va avea un discurs articulat. Mai mult, Mihai Stoica (57 ani) a enumerat mai multe personalități marcante ale fotbalului care aveau aceleași carențe când era nevoie să vorbească în fața camerei de luat vederi.

„Suntem obligați să avem licență PRO, da? Avem licență PRO! Vreți momente vesele, stați de vorbă cu Leo, care e problema? E imaginea clubului în joc, dar când eu am 200 și ceva de nume și nu pot să aleg un antrenor... e o problemă a școlii de antrenori. El e produsul școlii naționale de antrenori. Unii care au făcut performanțe prin campionatul nostru n-au trecut examenul. Faceți un colaj, dacă vă plac așa mult chestiile astea, poticnelile de la flash-interviuri, faceți cu Marin Dună, Mișu Ciobanu, că ei sunt antrenorii.

Omul s-a emoționat, n-a fost în viața lui în fața unui microfon. A vrut să spună Tavi Popescu și a zis Miculescu. Când ai emoții se întâmplă. Nu toți sunt ca noi, care știm ce să spunem în fața camerei. Unii se pierd. Și fotbaliștii adevărați își înghițeau vorbele, Paul Scholes nu putea să vorbească și era la Manchester United. Învață oamenii, o să învețe și Leo să vorbească, nu-i problemă. Nu-mi convine, dar asta e situația”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Declarațiile lui Leo Strizu, după FC Botoșani - FCSB, 2-3

„Putea fi mai mult, dar sunt bucuros pentru băieți, pentru mine, sunt foarte bucuros de modul în care am fost primit. Felicit băieții! Deocamdată, cred că cel mai important lucru pentru mine sunt două aspecte: acei tineri, cum ar fi Miculescu. Prima repriză a jucat foarte bine. Și Tavi Popescu! Apoi, a intrat Pantea. Eu sunt adeptul jucătorilor tineri în permanență. Cred că s-a văzut că am venit doar să câștigăm și poate la golul doi, dacă eram mai atenți, nu îl primeam. În rest, am pus pericol de fiecare dată. Pentru mine e îmbucurător că Miculescu se pregăște foarte bine, are o atitudine foarte bună și va fi o variantă foarte, foarte probabilă.

(n.r - explicația schimbărilor de la pauză) Am să vă dau foarte multe argumente pentru aceste schimbări. Crețu cu Pantea pentru că Pantea, anul ăsta, a fost component al lotului României pentru Campionatul European, deci trebuie să le dai și lor încredere. Miculescu se pregătește foarte bine, v-am spus. Omrani va juca pentru că stă următoarea etapă Compagno. Iar Edjouma pentru că trebuia să blocăm și aveam nevoie de travaliul lui.

După această pauză, mă așteptam să fie un joc mai închis, dar a fost foarte deschis. Noi ne-am propus să venim, să marcăm și să înscriem. Am luat două goluri, dar puteam să dăm vreo cinci!

(n.r - despre faptul că Pintilii s-a abținut cu greu să nu dea indicații) E normal. Pinti e colaborator, trăiește cum crede el. El trăiește mai mult decât toți. L-am stăpânit cu greu, dar voi vorbi la Școala de Antrenori să introducem un paragraf în care să încercăm să facem ceva asemănător... așa cum avem centura de siguranță pe avion, să o punem și pe bancă.

Cred că jocul lui Octavian Popescu va fi din ce în ce mai bun. Este meritul lui Pinti pentru că de la meciul cu Rapid i-a dat foarte multă încredere. Copilul s-a atașat, a ascultat și pune în practică tot ce a lucrat cu Pinti.

Va fi mult de muncă, mai mult psihic. Echipa va trebui să asculte foarte mult și să încercăm să facem un joc în care să mergem numai la victorii, indiferent că vor fi victorii categorice sau mai grele", a spus Leo Strizu la finalul meciului cu FC Botoșani.