„Vine să semneze cu noi!” Budescu, următoarea lovitură a lui Șumudică la CFR! Anunțul făcut de patronul clubului 

Constantin Budescu (32 ani) s-ar putea întoarce în Liga 1 mai repede decât se aștepta.

Plecat de la Astra în februarie 2021, Constantin Budescu este aproape de revenirea în Liga 1, însă nu la FCSB, așa cum se aștepta toată lumea, ci la campioana CFR Cluj, acolo unde s-ar reuni cu Marius Șumudică și Denis Alibec.

Patronul Neluțu Varga a fost cel care a confirmat interesul pentru Budescu, afirmând că transferul este făcut în proporție de 80%.

„Budescu, în proporție de 80%, vine să semneze cu noi săptămâna aceasta. Ni-l dorim foarte tare! Sper să-și rezolve problemele cu arabii și să vină să refacă perechea cea mai tare din Liga 1, Budescu – Alibec.

Sunt convins că Șumudică va scoate maximum din acești doi jucători atât de talentați. Sunt foarte mulțumit de Șumi, e un antrenor inteligent, are acel ceva prin care tot vestiarul e trup și suflet cu el”, a spus Neluțu Varga pentru Fanatik.

Sursa citată informează că mijlocașul român ar urma să își rezilieze contractul cu Damac, iar apoi va semna pe două sezoane cu campioana României. Salariul lui Budescu s-ar ridica la 25 000 de euro lunar și ar primi și o primă de instalare de 400 000 de euro.

„Știe că îl vreau, am vorbit clar cu Budescu!”



Gigi Becali a anunțat și el, în repetate rânduri, că îl dorește pe Constantin Budescu la echipa sa. Mai mult, într-o perioadă susținea că ar avea o înțelegere cu mijlocașul român, care i-ar fi promis că dacă se întoarce în România, va îmbrăca tricoul echipei sale.

În cea mai recentă declarație, finanțatorul FCSB a dezvăluit că nu va intra în licitații pentru Budescu, iar unul dintre motive este salariul mare al jucătorului.

”Eu am vorbit clar cu Budescu, iar băiatul ştie că îl vreau, însă nu doresc să dau o sumă de transfer pe el la arabi.

Am înţeles că el mai are contract acolo încă un an, iar dacă ar putea să plece de acolo liber de contract, atunci îl vreau la FCSB.

Dar să mă vedeţi pe mine că intru în vreo licitaţie cu CFR, nu tată! Lucrul ăsta nu o să îl fac niciodată şi să fie clar pentru toată lumea.

Să vedem noi dacă nenea Şumudică îşi permite să dea bani pe el. Dar vedeţi că Budescu are şi un salariu mare la arabi şi nu vine el în România pe 15.000 – 18. 000 de euro.

A, dacă Şumi îi dă vreo 30 de mii de euro pe lună, atunci să se ducă la ei”, a declarat Gigi Becali recent.