Transformare spectaculoasa pentru Budescu. Internationalul roman a slabit foarte mult si si-a uimit fanii cu un abdomen plin de patratele 

De-a lungul timpului, Constantin Budescu a fost criticat pentru forma fizica precara cu care s-a afisat la meciuri.

Internationalul roman se afla in vacanta in Romania, ocazie cu care a postat pe contul de Instagram mai multe fotografii de la mare.

Intr-una dintre ele apare alaturi de sotia sa, imbracat in pantaloni scurti, iar fanii nu au putut sa nu observe faptul ca a slabit foarte mult, iar acum abdomenul sau este plin de patratele.

Constantin Budescu joaca pentru Damac, in Arabia Saudita, insa speculatii despre o posibila plecare a aparut in ultima perioada, vorbindu-se chiar si despre un transfer la CFR Cluj.

Directorul sportiv al campioanei nu crede ca acest transfer se poate realiza. "Nu cred ca se pune problema sa-l aducem pe Budescu in acest moment la CFR Cluj. Stiu ca e sub contract si are un contract mare.

El castiga foarte mult, are un salariu pe care CFR nu si-l poate permite.Asa ca sunt toate premisele ca el sa nu ajunga la CFR Cluj", a spus Bilasco la ProX.