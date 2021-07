"Așa au spus în fiecare an!". Denis Alibec, săgeți spre FCSB după ce a ajuns la CFR. Ce a spus despre Budescu

Denis Alibec va juca următorul an la CFR, după ce a fost împrumutat un an de campioana României de la Kayserispor.

Denis Alibec are un salariu de 800 de mii de euro pe an (65 de mii de euro pe lună). Ardelenii vor suporta 20 de mii de euro din salariul fotbalistului. Internaționalul român a ajuns la Cluj, ocazie cu care a făcut și primele declarații despre această mutare și ce așteptări are în acest sezon.

"Vrem să ne calificăm în Champions League sau Conference League și să ne batem la campionat. Am venit să îi ajut, să facem performanță foarte bună în continuare.

Am vorbit cu Budescu, i-am propus să vină, dar mi-a spus că mai are contract și nu poate să plece de acolo. Mi-aș dori să vină și el, dar nu este decizia mea, poate pe viitor.", a declarat Alibec la sosirea în țară.

Fotbalistul nu a ezitat să arunce săgeți și spre FCSB, echipă cu care CFR Cluj s-a aflat în lupta pentru titlu în ultimele sezoane: "Așa au spus în fiecare an. Cine e mai bun să câștige!".

