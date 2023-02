„Sunt bucuros!” Jucătorul „abandonat” de Becali i-a adus Voluntariului victoria contra formației pe care FCSB n-a putut s-o bată

Singurul gol al meciului a fost marcat de internaţional moldovean Vadim Raţă (50'), care a revenit în această iarnă la clubul din Ilfov, după un periplu de câteva luni pe la FCSB, unde n-a reușit să-l impresioneze pe Gigi Becali.

Rață i-a adus victoria Voluntariului

„În ultimul timp, veneam supărat la interviu și nu-mi găseam cuvintele. Nici astăzi nu le găsesc, dar pentru că sunt bucuros, nu pentru că am pierdut. Reușesc să ajung în careu, am avut norocul să ajungă mingea la mine și-i mulțumesc lui Dumnezeu. Sper să fie un nou început pentru mine, am o statistică mai slabă decât anul trecut.

Vorbeam cu băieții de la Craiova, și în timpul meciului, și la final, ne pare rău că nu am fost tocmai fair-play, sper să ne înțeleagă, aveam nevoie de cele 3 puncte, eram gata să facem orice. Ne pare rău, dar punctele sunt la noi. Ne uitam în clasament și înțelegeam că două victorii ne pot ridica din zona periculoasă, e strâns clasamentul”, a spus Rață.

Victoria de duminică seară a fost prima pe care ilfovenii au obținut-o în acest an.