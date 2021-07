„Și-au pierdut cel mai bun jucător!” Todoran, entuziasmat înainte de meciul cu Craiova! Ce a spus despre Kovacs

FCSB și Universitatea Craiova se întâlnesc în a doua etapă din Liga 1.

Roș-albaștrii joacă pe teren propriu cu Craiova, care a anunțat demiterea lui Marinos Ouzounidis de pe banca tehnică, după înfrângerea din Conference League. Oltenii mai au un dezavantaj pe Arena Națională, absența lui Cicâldău, care va semna cu Galatasaray, după cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate.

Dinu Todoran a prefațat meciul de duminică și a spus la conferința de presă că își vede echipa favorită. Totodată, antrenorul a prezentat și starea lotului.

”Mâine întâlnim o echipă foarte motivată, și-au exprimat dorința de a câștiga campionatul de la început. Pentru noi este un meci extrem de important, venim după ce am remizat în prima etapă, la Botoșani, chiar dacă am controlat jocul din primul până în ultimul minut, nu am reușit să înscriem.

La ora jocului, jucătorii vor fi bine și fizic, și tactic și tehnic, venim după o victorie în Conference League, mă bucur pentru jucători că am reușit să câștigăm primul meci, chiar dacă au existat persoane care ne-au criticat când am câștigat.

Au fost și fanii la stadion, mă bucur pentru ei, că ne-au susținut, nu au mai fost de mult la stadion, era normal să existe bucuria asta după meci. Craiova vine după un eșec în Conference League, vin cu un nou antrenor și și-au vândut cel mai bun jucător, pe Cicâldău, dar mai au fotbaliști de valoare precum Nistor sau Ivan, chiar dacă Cicâldău e o pierdere.

Antrenor vor avea, e cu dus întors asta, jucătorii se mobilizează, mai ales când e schimbare de antrenor, vor să demonstreze că merită să joace. O să fie greu pentru ei.

Mâine joacă Steaua cu Craiova, nu suntem rivali ca antrenori, rivalitatea e între cluburi. Am mai spus că și Dan Petrescu și Reghecampf sunt antrenori valoroși. Sunt mai multe echipe care se bat la titlu, suntem noi, CFR, Craiova, Sepsi, toate suntem pentru a ne bate la titlu.

Nu menajăm jucători, suntem bine din punct de vedere fizic, e un meci important, ne dorim să câștigăm.

Florinel Coman e în programul echipei, a jucat 20 de minute, vedem mâine la ora jocului cum este. Da, avem jucători valoroși în atac, mă bucură, ca antrenor, că am jucători de valoare și oricine poate juca în primul 11”, a spus Dinu Todoran la conferința de presă.

„Să se schimbe anul acesta!”



Întrebat despre delegarea lui Istvan Kovacs la centru pentru meciul de pe Arena Națională, Todoran a răspuns amuzat, sugerându-i „centralului” să se schimbe anul acesta, iar greșelile să se îndrepte către adversari.

”Anul acesta să se schimbe domnul Kovacs, să nu mai greșească împotriva noastră, să greșească împotriva adversarilor”, a adăugat tehnicianul.