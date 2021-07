Vestea pe care Becali nu voia să o audă! S-a aflat „centralul” meciului FCSB - Universitatea Craiova

FCSB și Universitatea Craiova se întâlnesc în a doua etapă din Liga 1.

Două dintre echipele care se luptă la titlu se întâlnesc în etapa cu numărul doi din Liga 1, iar Comisia Centrală a Arbitrilor a ales cine va conduce de la centru meciul, iar decizia nu va fi pe placul oficialilor echipei roș-albastre.

Istvan Kovacs, arbitru contestat în repetate rânduri de Gigi Becali și managerul general Mihai Stoica, va fi „centralul” meciului și îi va avea alături pe Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, în timp ce Marcel Bîrsan va fi al patrulea oficial.

FCSB a remizat în prima etapă din Liga 1, la Botoșani, în timp ce Craiova a câștigat cu Argeș, 1-0.



„O să țin minte toată viața ce a făcut Kovacs!”



Gigi Becali și Mihai Stoica au vorbit recent despre Istvan Kovacs, pe care l-au acuzat în repetate rânduri de favoritisme împotriva FCSB-ului la meciurile conduse.

„Eu mă supăr cum face Kovacs, cum a fost la Camora cu acel 11 metri. Toată viața o să țin minte ce a făcut Kovacs cu CFR. Îl întreb pe Kovacs, când arbitrează meciurile europene: 'De ce nu greșești tu, Kovacs, cum faci cu FCSB? De ce nu greșești și tu, așa, o dată?'”, a spus Gigi Becali la Ora exactă în sport în urmă cu o săptămână.

Nici Mihai Stoica nu l-a menajat pe arbitrul internațional, iar la conferința de presă a lui Dinu Todoran a discutat și despre problemele avute de echipa sa cu Kovacs la centru.

"Sper să nu mai avem probleme imense cum am avut anul trecut din cauza arbitrajelor. Imaginați-vă meciul de pomină pe care l-am avut la CFR. Să presupunem că altul era rezultatul, victoria noastră. Să presupun că la meciul cu Viitorul, în care am avut penalty clar.. nu s-a văzut. Penalty la Mățan n-a existat, am pierdut două puncte. La Craiova toți au fost de acord că a fost penalty cu eliminare, în minutul 2.

Toate astea au fost arbitrate de un singur cavaler al fluierului, Istvan Kovacs. Daca se va continua așa, clar nu avem nicio șansă. Așteptăm VAR-ul, bănuiesc că acolo va fi mai greu", a declarat Mihai Stoica