„Miță” Iosif, din nou savuros! Antrenorul Rapidului l-a parafrazat pe Nichita Stănescu și le-a răspuns contestatarilor

Acuzat de suporteri că a făcut blat cu Poli și de aceea n-a trimis prima echipă pe teren la meciul din Cupă, Iosif a explicat care a fost motivul real care l-a obligat să facă acest lucru.

Mihai Iosif a susținut că a încercat să odihnească trei jucători pentru meciurile din campionat, iar alți cinci jucători au resimțit probleme medicale și au fost lăsați deoparte.

„Eșecul de la Timișoara ne-a adus o tristețe tuturor. Strategia pentru acest meci a fost discutată cu patronul și președintele. N-am fost, așa cum zicea Nichita Stănescu, foarte inspirați, pentru că inspirația nu este un proces continuu, la noi munca este un proces continuu.

Dar, în același timp, am avut doi-trei jucători pe care a trebuit să-i odihnim. Am avut doi jucători, pe Alex Ioniță și pe Hlistei, care s-au îmbolnăvit cu o zi înainte de plecare, l-am avut pe Belu care n-a jucat cu CFR fiind accidentat, l-am avut pe Adrian Bălan care a jucat accidentat cu Dinamo și pe Junior Morais cu dureri de spate.

Am vrut să rulăm tot lotul pentru că suntem o echipă de Liga 1 și am întâlnit o echipă de liga a doua. Poate că cei care au intrat n-au avut destule minute și am pierdut acest meci.

N-aș vrea să se omită că am avut 17 cornere, am avut o bară, a trecut mingea prin fața porții de atâtea ori, dar ăsta a fost rezultatul și ne face pe toți triști”, a declarat Mihai Iosif, la conferința de presă.

Pentru Rapid urmează duelul cu FCU Craiova 1948 din etapa a paisprezecea a Ligii 1, care se va disputa luni, de la ora 20:30, la Mioveni. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.