„Rapid are doar 13 jucători!” Impresia lui Daniel Pancu după eșecul cu Timișoara din Cupa României 

Rapid a fost învinsă în optimile Cupei României de Poli Timișoara. Bănățenii s-au impus cu 2-0 grație golulilor marcate de Gerbi și Ursu. Astfel, giuleștenii au ratat șansa de a cuceri trofeul pentru a 14-a oară în istoria clubului.

Lui Daniel Pancu nu i s-a părut surprinzătoare victoria Timișoarei. Fostul jucător al Rapidului susține că Mihai Iosif are la dispoziție doar 13 jucători valoroși pe care se poate baza, restul fiind fără experiență.

„Face parte din tradiția clubului să se întâmple astfel de surprize neplăcute, la fel au fost capabili și de surprize plăcute, cu CFR, cu FCSB.

Am spus de la începutl campionatului, Rapid are 13 jucători, dar nu are un lot care să emită pretenții la primele locuri. Chiar dacă e nou-promovată, Rapid are jucători de echipa națională, care sunt convocați la echipa națională, care au jucat mult timp în străinătate, dar de pe bancă soluțiile sunt foarte puține.

Cu Timișoara au preferat să joace cu jucători tineri, fără experiență, sunt jucători fără tonus, fără meciuri în picioare. Rezultatul nu poate fi surprinzător”, a declarat Daniel Pancu în exclusivitate la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

În acest sezon, Rapidului i-au mai rămas doar meciurile din campionat, acolo unde după 13 etape, ocupă locul 7, cu 22 de puncte acumulate.