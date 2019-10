"Sa vina cineva sa investeasca!" Dezastru de proportii la Dinamo! Prunea anunta APOCALIPSA clubului: "Daca se intampla asta, nu vom primi licenta!" Ce mesaj a transmis fanilor

Florin Prunea a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Managerul general al celor de la Dinamo, Florin Prunea, a vorbit despre situatia in care se afla in acest moment clubul din Stefan cel Mare si spune ca spera ca in viitorul apropiat sa vina un investitor la club. Acesta a incercat sa il faca pe Negoita sa isi schimbe decizia de a renunta la club, insa nu a reusit.

"Partea sportiva va fi destul de dificila pentru ca le-am promis jucatorilor ca le vom achita salariile. Sper sa ne tinem de cuvant. Sa vina cineva sa investeasca. Lucrurile sunt simple, avem un club curat, datoriile sunt mult mai mici fata de alte echipe, sunt vreo 3 echipe deasupra noastra care au restante de 3 luni. Restantele de la Dinamo le stie toate lumea, o parte din jucatori au restanta o luna, altii o luna jumatate. Sunt contracte curate, lcarima, nu cum sunt la alte echipe. La Dinamo contractele sunt clare, pericolul e foarte simplu, in momentul de fata suntem curati, lucrul dovedit si de fair-play-ul financiar, dar daca acest bulgare pleaca, Dinamo nu va primi licenta.



Nu ascund faptul ca am incercat sa il conving pe domnul Negoita sa nu renunte, dar nu am reusit, eu vreau sa ii multumesc in numele meu ca dinamovist pentru ceea ce a facut in acesti ani si ramane aceeasi relatie de respect intre noi. Incercam sa muncim, sa gasim solutii, o sa fac apel si la baieti, nu se asteptau nici ei la asa ceva. Eu il inteleg pe domnul Negoita, trebuie sa mergem mai departe si sa gasim solutii. Nu trebuie sa amestecam partea sportiva cu cea financiara. Nu pot sa concep ca Dinamo nu va gasi un investitor. Vom trai din incasarile de la meciuri, fac un apel la fani sa vina cat mai multi", a declarat Prunea la conferinta de presa.