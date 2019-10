DINAMO - VIITORUL | Sorescu, omul meciului: "Nu am putut sa-i batem la fel de rau! In tur, a fost o umilinta!"

Dinamo a castigat cu Viitorul dupa un meci spectaculos. "Cainii" au condus cu 3-0, insa au tremurat pe final dupa ce Viitorul a reusit sa marcheze rapid doua goluri.

Sorescu a fost desemnat omul meciului. Sorescu este fericit pentru victorie, insa si-ar fi dorit o victorie cu 5-0 pentru "a spala" rusinea din tur atunci cand Viitorul a castigat la un scor urias.



"Nu am jucat singur, a jucat toata echipa. Am muncit pana in ultima secunda si ne-am dorit foarte mult victoria. In primul rand am vrut sa ne luam revansa dupa scorul din tur cand a fost o umilinta. E adevarat, nu am putut sa-i batem la fel de rau", a declarat Sorescu la finalul partidei.