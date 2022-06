Tehnicianul a reușit să o califice pe FC Botoșani în play-off, în sezonul trecut, însă de această dată nu a reușit aceeași performanță. Cu toate astea, moldovenii au disputat barajul pentru preliminariile UEFA Conference League și l-au pierdut, în fața Universității Craiova, 0-2.

Contractul lui Marius Croitoru expiră în această vară, însă Valeriu Iftime a anunțat că antrenorul va rămâne la FC Botoșani, cel puțin încă un sezon. Cu toate astea, tehnicianul nu a semnat încă o nouă înțelegere, deși este așteptat să facă acest lucru în următoarele zile.

Nana Falemi, pe placul lui Valeriu Iftime



Valeriu Iftime a vorbit la „Ora exactă în sport”, comentând plecarea lui Andrei Miron de la FCSB, din postura de jucător liber de contract, ceea ce l-a făcut să piardă o sumă importantă de transfer. Finanțatorul de la FC Botoșani a profitat de prezența lui Nana Falemi în platoul emisiunii pentru a dezvălui că și l-ar dori ca antrenor la echipa sa, în momentul în care Croitoru va pleca.

„Eu așa sunt convins, că rămâne, nu am semnat contractul cu el, am avut mai multe, o telenovelă. Încrederea mea în el, și a lui în mine, nu am nevoie de contract semnat, e în vacanță acum, aștept să revină, discut cu el la 2-3 zile, știu ce facem, căutăm să întărim echipa. FCSB, după plecarea lui Edjouma și Ongenda nu a mai avut mijloc.

E acolo Nana Falemi, care e un antrenor la care mă tot gândesc din când în când, dacă la un moment dat nu ar vrea o experiență în nordul Moldovei. Nu stă Marius o viață, am văzut, un antrenor după ce are puțin succes și lumea îi face mari, și-o ia în cap. Nu ți-o iei și te iei la trântă cu Hagi și alții?”, a declarat Valeriu Iftime la PRO Arena.