Albanezul de 29 de ani își încheie contractul cu FC Botoșani la finalul acestei luni și își dorește să plece de la echipa moldavă. Sursele sport.ro au aflat care sunt echipele ce i-au făcut ”avansuri” până acum.

Cosmin Contra, cu ochii pe Papa!

Primul club care îl vrea pe Papa este Al Ittihad, echipa lui Cosmin Contra, locul 1 din Arabia Saudită. Antrenorul român de 46 de ani are doar trei închizători în lot, astfel că transferul lui Enriko Papa ar putea fi o gură de oxigen.

De asemenea, Enriko Papa este așteptat și în Emiratele Arabe Unitem la Al-Wasl, locul șase din campionat, dar și în Turcia, la Sivasspor, locul 10. Ciprioții de la Apoel Nicosia s-au interesat, de asemenea, de albanez, urmând exemplul lui Limassol, club ce l-a transferat, de la FC Botoșani, pe Hervin Ongenda.

Mijlocașul are oferte și din România, patru cluburi din țară fiind capabile să îi acopere pretențiile financiare: FCSB, CFR, CSU Craiova și Sepsi. Iftime nu percepe să își piardă vedeta și este dispus să îi ofere un contract gigantic pentru a-și păstra liderul. Are avantajul familiei, care s-a acomodat in Moldova.

Iftime, în iarnă: ”Papa rămâne”

În ianuarie, Valeriu Iftime spunea că a ajuns la un acord cu Enriko Papa pentru prelungirea contractului, considerând că acesta este unul dintre cei mai bui mijlocași din Liga 1.

”Papa joacă la orice echipă din România și cred că este jucător de echipă națională pentru Albania. Este un caracter extraordinar, este căpitanul de echipă, de la Marius Croitoru nu am mai avut un asemenea căpitan. Pentru el, fac orice efort să rămână fotbalistul nostru în continuare.

Am negociat cu el, rămâne la noi. Un copil ca Enriko Papa a venit în România acum 4 ani, vorbește perfect românește, care respectă tot ce avem aici, îi place în România, este extraordinar de frumos să vezi un asemenea copil, și să fie căpitanul echipei noastre”, a spus Iftime.

Cotat la 1 milion de euri, Enriko Papa a ajuns la FC Botoșani în iulie 2018. A strâns 128 de meciuri, 11 goluri și 12 pase de gol pentru echipa lui Marius Croitoru. KS Lushnja (37 meciuri/1 gol), Apolonia (20/2), Bylis (18/2), Teuta (9/1) și Tirana (8/1) sunt echipele la care a mai evoluat albanezul.