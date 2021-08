„M-a sunat să mă întrebe de el!” Un club din Germania, pe urmele lui Deian Sorescu

Victor Becali a dezvăluit că un club din Germania s-a interesat de Deian Sorescu.

Căpitanul „câinilor” a început foarte bine acest sezon, reușind să marcheze cinci din cele șase goluri ale lui Dinamo.

Din păcate pentru „roș-albii”, adversarii au învățat cum să-l blocheze pe Sorescu, iar evoluțiile acestuia în ulimele două etape au fost mult sub ce a arătat în primele partide ale sezonului.

Victor Becali a dezvăluit că oficialii unui club din liga secundă germană s-au interesat de serviciile jucătorului, însă n-au mai dat niciun semn în momentul în care au auzit prețul fotbalistului: 800 mii de euro.

800.000 de mii de euro, un preț prea mare pentru Sorescu?

„Pe mine m-a sunat cineva în legătură cu Sorescu. Am întrebat la Dinamo și mi-au spus că are o hârtie de 800.000 de euro și un procent de 20% dintr-un viitor transfer, iar eu am transmis mai departe. Cei de acolo nu au mai sunat nici în ziua de astăzi.

Clubul despre care vă vorbesc este din Germania, din liga a doua. Salariul era însă unul destul de mic, aproximativ 15.000 de euro. Pentru liga a doua de acolo sunt bani puțini. Când o echipă are nevoie de un jucător pune mâna și plătește, indiferent cât cere clubul respectiv pe el!”. a spus Victor Becali, potrivit Realitatea Sportivă.

1.4 milioane de euro este cota de piață a lui Deian Sorescu, potrivit transfermakt.com

Tweet Dinamo Victor Becali Deian Sorescu Citeste si: Românii joacă la PRO X! Bătălia pe onoare în play-off-ul Europa League: CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad, joi, 26 august, de la 21:30!