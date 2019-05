Gigi Becali a anuntat cum poate ajunge Marius Sumudica la FCSB! "Ala nu sta la vrajeli" Conditiile pe care trebuie sa le accepte antrenorul

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea la Marius Sumudica sa il inlolcuiasca pe Mihai Teja pe banca FCSB dupa terminarea campionatului.

Gigi Becali l-a avertizat pe Mihai Teja inca de la numirea in functia de antrenor al FCSB ca obiectivul sau este castigarea campionatului si ca, daca nu reuseste acest lucru, va fi inlocuit.

Mihai Teja este pe punctul de a pierde campionatul. Chiar daca a invins cu 5-1 Sepsi, FCSB sta la mana celor de la Craiova. Daca Craiova invinge la Cluj duminica seara, FCSB mai pastreaza o sansa la titlu in ultima etapa, cand are meci direct cu CFR Cluj. Clujenilor le e suficient si un egal in meciul de duminica.

Gigi Becali a spus ca Marius Sumudica ar putea sa ajunga la FCSB daca accepta conditiile sale: adica patronul sa intervina in alcatuirea echipei.

"Eu nu vorbesc cu 'daca'. Daca, daca...Nu vorbescu cu daca. Nu ar putea sa vina Marius Sumudica azi. Daca ma inteleg cu el si accepta conditiile mele, poate sa vina. Nu stiti conditiile? Le stiti! Ala nu sta cu vrajeli. Ala va zice direct: mi-a zis sa-l scot pe ala, sa-l bag pe ala. Si am scapat de orice discutii", a spus Gigi Becali la DigiSport.