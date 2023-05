„Îmi vine să mă reapuc de fotbal!” Reacția lui Mircea Rednic după stabilirea ordinii disputării barajului pentru Liga 1

Barajul pentru menținearea/promovarea în prima ligă urmează să se dispute în dublă manșă, cele două dueluri fiind programate la data de 28 mai și 3 iunie. Cu mențiunea că datele ar putea fi modificate la cererea televiziunilor care vor transmite confruntările.

Mircea Rednic, antrenorul lui UTA, a participat la evenimentul organizat la Casa Fotbalului și a declarat la final că își dorește ca echipa sa să obțină un rezultat liniștitor încă din primul tur.

Rednic nici nu vrea să audă despre retrogradare

„Eu nu vorbesc despre avantaje, dar mi-am dorit să jucăm returul acasă în faţa suporterilor noştri. Asta nu înseamnă că nu ne dorim să obţinem menţinerea încă din prima manşă. Am mare încredere, probleme de lot nu am avut şi nu avem, am aproape tot lotul la dispoziţie.

Pe Benga nu ne vom baza în meciul de la Buzău, dar sperăm să fie apt pentru retur. Nu e atât de gravă accidentarea pe cum ne lăsase prima impresie. Au mai fost jucători cu uşoare crampe din cauza efortului dar sunt ok, de mâine vor face toţi antrenament.

Mai mult ca sigur vom avea parte de încă un joc tribunele pline la retur, aici e o plăcere să joci, îmi vine să mă reapuc de fotbal”, a fost prima reacţie a antrenorului principal al „Bătrânei Doamne”.

Meciurile din barajul de promovare/rămânere în Superliga