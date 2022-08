„Îi umflăm puțin pe fotbaliștii români!” Gabi Tamaș, discurs sincer: „Toți mi-au zis: 'dacă erai mai profesionist...' Păi, sunt!” 

Gabriel Tamaș a vorbit despre cariera sa într-un interviu recent acordat pentru SuperLiga Show, spunând care sunt concluziile pe care le-a tras el de-a lungul vieții, atât din fotbal, cât și pe plan personal. Fundașul crede că mentalitatea din fotbalul românesc trebuie schimbată.

Ce a răspuns Gabriel Tamaș când a fost întrebat dacă ar fi putut realiza mai multe ca fotbalist

Implicat în numeroase scandaluri de-a lungul timpului, despre Tamaș s-a spus constant că ar fi putut avea mari realizări dacă nu ar fi avut o viață extrasportivă tumultoasă. Cu toate astea, jucătorul consideră că nu ar fi putut realiza mai multe decât a făcut-o deja.

„Nimeni nu este perfect, nici fotbaliștii și nici antrenorii, eu am încercat să iau câte ceva și din cultură, și din fotbal ce e mai bun de la antrenori și din viață, și din fotbal. Cu mentalitatea asta nu am rămas un încuiat, am știut să îmi trăiesc viața, știu să mi-o trăiesc, uite că așa ajung la 40 de ani și încă joc fotbal.

Terenul de fotbal, fotbalul în sine, suporterii, când stadioanele pline, ți-e mai mare dragul să ieși și să faci încălzirea, să joci. Că te înjură, că nu te înjură, că te susțin sau nu, îmi place să văd lumea la stadion.

E viața ta, nu e vorba de petrecut sau nepetrecut, ci de a-ți trăi viața. Un om care se duce la muncă de la ora 4, vrea să se ducă pe câmp. Du-te, tată pe câmp. Eu acum am terminat antrenamentul și dacă vreau să mă duc în bar, dau un exemplu, mă duc. De ce să nu mă duc? Care este problema?

Noi am rămas puțin mai pe vechi, trebuie să ne modernizăm și noi. Dacă ajungem să ne modernizăm și să facem puțin altfel lucrurile, eu zic că vom progresa, nu doar în fotbal, ci și în viață.

Am jucat și eu prin câteva țări, am acumulat experiență, nu știu cât mai pot juca, un an, doi, trei sau zece. Am și eu o vârstă, dar spre sfârșitul carierei vreau să fac și eu lumea mai fericită, să dau totul, în caz că nu mai pot, prin minutul 60-70 ridic mâna, ăsta am fost și iau totul în serios”, a spus Gabi Tamaș la SuperLiga Show.

Întrebat dacă ar fi putut realiza mai multe ca fotbalist, Tamaș a oferit un răspuns sincer: „Nu cred, pentru că toți mi-au spus: 'domnule, dacă erai mai profesionist..' Păi, sunt profesionist. Poate și prin prisma faptului că mie îmi place să spun adevărul în față, eu nu am plecat niciodată capul și nu îl plec. Eu spun adevărul în față, cu toate că supără câteodată, dar mi-am asumat. Ce să fac acum, să mă gândesc? Treci repede peste.

Asta am vrut să le arăt și celor care joacă fotbal în România și să le explic, dă-ți viața aici, dă-ți viața la antrenament, la meci, după aia, du-te, mă, dacă vrei să stai în cap, stai în cap”.

Gabi Tamaș: „Poate îi umflăm puțin pe fotbaliștii români!”

Gabriel Tamaș a comentat în stilul caracteristic și situația fotbaliștilor români, în special a celor care prind transferuri în străinătate, dar ajung să revină în țară la scurt timp după, pentru că nu reușesc să se impună la echipele lor.

„Sincer, poate îi umflăm prea mult pe fotbaliștii români, poate le dăm prea mult credit, pentru că am văzut mulți fotbaliști care s-au dus în străinătate și au venit înapoi după un an, jumătate de an sau nu au jucat sau stau acolo să își ia banii, au un contract mare. Noi după ce a fost Generația de Aur, pe vremea lui Cristi Chivu și a lui Adi Mutu, noi jucam la echipe mari și chiar jucam.

Sunt talentați, dar acum cred că bate munca talentul, nu mai e că bate talentul munca”, a spus fundașul.

Cele mai remarcabile „dueluri” din cariera lui Gabriel Tamaș

Totodată, fundașul și-a amintit de momentele în care s-a înfruntat și a jucat alături de unii dintre marii jucători ai lumii, rememorând fotbaliștii pe care i-a întâlnit de-a lungul carierei.

„Ronaldinho era cel mai bun din lume și am jucat contra lui când eram la Celta Vigo. Am venit la Galatasaray după plecarea lui Gică Popescu și Gheorghe Hagi, care au scris istorie, am jucat cu aceeași echipă, în afară de cei doi și ăia erau ceva extraordinar, jucătorii de pe vremea aia. La West Bromwich a venit și Lukaku, a venit și Anelka. Contra lui Thierry Henry am jucat când era la FC Barcelona, Drogba la Chelsea”.

Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, U Cluj și FC Voluntari sunt echipele pentru care a evoluat fundașul.