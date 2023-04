În ciuda pasului greșit făcut de clubul său, Gigi Becali este încrezător că FCSB se va impune în retur și va câștiga titlul în acest sezon.

Becali speră ca până la ora meciului cu CFR Cluj, FCSB să obțină permisiunea de a juca pe stadionul din Ghencea.

„Nu a mers bărbăția aseară, adică timorați pe teren, cum aveam pe vremuri, frică de ei. Nu mai trebuie să avem frică de ei pentru că nu mai sunt atât de puternici. Ei nu mai sunt atât de puternici, dar aseară au intrat cu atitudinea de pe vremuri, mă refer la CFR, ei au intrat cu atitudine, cu putere. Noi am intrat cu valoare, dar fricoși și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ocaziile pe care le-au avut, Slavă Domnului, că dădea 2-0 și la reveere, s-a terminat cu titlu, nu mai vorbeam acum de titlu.

Așa, în situația de egalitate, nu am pierdut noi nimic. Noi am jucat cu CFR, am câștigat aseară, ce am câștigat? Am jucat cu echipa cu care ne batem la titlu, în deplasare, și am făcut un egal. Acum vin la noi să îi ciocănim noi, să le arătăm ce înseamnă, pe Ghencea (n.r. - râde).

E posibil și pe Ghencea să fie la vremea aia atunci”, a spus Gigi Becali.

CFR Cluj - FCSB, scor 1-1

CFR Cluj şi FCSB au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), duminică seara, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, într-un meci din etapa a treia a fazei play-off a Superligii.

În urma rezultatului înregistrat în Gruia, CFR Cluj s-a depărtat la patru puncte de liderul Farul Constanța, în timp ce distanța dintre FCSB și liderul clasamentului crește la cinci lungimi.

Etapa viitoare, CFR Cluj va primi vizita lui Sepsi OSK, sâmbătă (15.04.2023), de la ora 19:00, în timp ce FCSB va întâlni, pe teren propriu, liderul Farul Constanța, luni (17.04.2023), de la ora 20:30.

Clasament playoff Superliga