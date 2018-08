FCSB 2-0 SEPSI | "Credeam ca se termina 0-0. Am zis sa sacrificam meciul asta" Reactia lui Dica dupa 2-0 cu Sepsi

FCSB a invins Sepsi cu 2-0 pe National Arena!

Echipa lui Dica nu a reusit un joc iesit din comun astazi si a reusit sa marcheze din doua faze fixe, penalty-ul executat de Gnohere si lovitura libera batuta de Florinel Coman.

Antrenorul stelistilor a explicat ca astazi a folosit o echipa experimentala si ca "a sacrificat" acest meci.

"Un meci foarte greu, ma asteptam la acest lucru. Ma asteptam sa aiba un joc mai ofensiv. Noi am incercat, am avut o posesie buna. Ne-a fost greu. terenul, ati vazut cum este. M-am gandit ca se va termina 0-0. Ma gandeam la o faza fixa, sa reusim sa castigam. Important este ca baietii au avut atitudine, am reusit sa castigam cele trei puncte. Cu o asemenea echipa care se apara foarte bine, e foarte greu. Inainte de joc am zis sa sacrificam acest joc. Am dorit sa odihnesc anumiti jucatori. Am avut patru accidentati. Am deschis cu Junior fundas central. Este meritul lor ca am reusit sa castigam", a spus Dica la finalul partidei.

Despre Rusescu: "Eu am spus ca trebuie sa avem rabdare cu Ruse. Usor usor, am inceput sa-i dau minute. Usor usor, va intra intr-o forma fizica buna".

Despre noul transfer de la CFR: "Julio Baptista a fost un jucator fabulos. Are o varsta, vom vedea daca va reusi sa joace la fel de bine, dar a fost un jucator fabulos".

Despre fundasii centrali: "Am stat in doi fundasi centrali si am facut improvizatii. Atat timp cat am jucatori care-si dau viata pe teren, este bine. Junior si-a facut treaba foarte bine. Important este ca in ziua jocului sa am multi jucatori apti".

Despre meciul cu Rapid Viena: "Am vazut doar un meci al lor pentru ca am pregatit meciul cu Sepsi. Este o echipa mai buna decat Hajduk. Ne va astepta un joc foarte greu".