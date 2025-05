Dinamo a reuşit să deschidă scorul prin Andrei Mărginean (12), cu un şut de la 20 de metri, deviat uşor de Takuto Oshima.



Universitatea Craiova a revenit după pauză, reuşind egalarea după numai 32 de secunde, prin David Barbu (46), cu o lovitură de cap la centrarea lui Alexandru Mitriţă. Golgheterul echipei craiovene în acest sezon (19 goluri şi 8 pase decisive) a marcat golul victoriei (61), după o cursă de la centrul terenului.

Concluziile lui Zeljko Kopic despre situația de la Dinamo

Tehnicianul a avut câteva concluzii despre înfrângerea cu Universitatea Craiova, vorbind și despre sezonul următor, când ar avea nevoie decel puţin 10 fotbalişti, pentru a-şi îndeplini obiectivul.

"În prima jumătate am avut 1-0, am avut momente în care am controlat meciul. Craiova a fost periculoasă prin Mitriţă, dar am vrut stabilitate defensivă în repriza a doua şi am luat acest gol după pauză, apoi Craiova a fost mai bună. Craiova a meritat victoria. Fizic şi mental eram obosiţi, am avut mici accidentări, dar jucătorii au dat tot de-a lungul sezonului.

Cel mai e important e că am intrat în play-off. Ambiţia noastră a fost să luptăm, să avem câteva rezultate bune, iar din acest play-off ne dăm seama unde suntem pentru sezonul următor.

Nu e momentul să vorbim despre transferuri. Începem pregătirea pe 9 iunie, iar până atunci vom avea discuţiile, apoi vă vom informa. Am spus-o că avem nevoie de 10 jucători, dacă nu chiar mai mulţi, dacă vrem să creştem în continuare, dacă ţintele vrem să fie mai ridicate. Avem nevoie să semnăm cu jucători de calitate, care au calitatea de a purta acest tricou.

Dennis Politic e important pentru noi. S-a tot accidentat, dar acum e bine, sănătos. E jucător important, e căpitan, dar vom vedea ce rezervă viitorul", a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport.