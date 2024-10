Înainte de al doilea episod al acestui sezon din ”Eternul Derby”, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre prelungirea contractului cu gruparea din ”Ștefan cel Mare”.

Zeljko Kopic: ”Am discutat puțin despre prelungirea contractului!”

Chiar dacă a refuzat să dea detalii de la negocieri, tehnicianul a recunoscut că a avut unele discuții cu cei din conducerea clubului alb-roșu.

”În primul rând, da, am văzut asta, nu îmi place să vorbesc despre asta. În al doilea rând, am spus că vom discuta în iunie-iulie, dar după aia nu am mai discutat până acum. Astăzi, am vorbit puțin cu Dan Gătăianțu și asta a fost.

Cred că vom vorbi mai târziu despre asta, dar din punctul meu de vedere nu e momentul să vorbim acum. Urmează un derby, apoi meciuri cu UTA și cu CFR”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în luna decembrie 2023, în locul lui Ovidiu Burcă, într-un moment dificil pentru Dinamo. Croatul a reușit să îi salveze pe ”Câinii Roșii” de la retrogradare, iar, în această stagiune, a ”zugrăvit” o nouă față a lui Dinamo.

Roș-albii sunt pe locul patru în clasament, cu 21 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, echipa de pe locul trei.