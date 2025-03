Antrenorul Zeljko Kopic a vorbit despre interesul lui Dinamo pentru atacantul Antoine Baroan (24 de ani), fost internațional de juniori francez, în prezent împrumutat de elvețienii de la Winterthur la Ludogoreț Razgrad, campioana Bulgariei.

”În media vor apărea multe informații, mai ales când vine vorba de transferuri. Am început să discutăm cu conducerea despre buget, despre pozițiile pe care le dorim întărite – vrem să facem un Dinamo puternic. Am insistat încă de acum să lucrăm pentru presezon, iar când încep pregătirile să avem jucătorii cât mai repede, să fie semnați și să aducem jucători de calitate.

Nu va fi posibil ca totul să fie gata la timp – știm cum este perioada de transferuri, cum e piața –, dar știm ce vrem și cum vrem să facem lucrurile. Cred că este important pentru club să avem planuri pe termen scurt, mediu și lung.

Kopic a lucrat cu Baroan la Botev Plovdiv: ”A avut rezultate excelente, a înscris multe goluri”



Când vorbim de Baroan, când a ajuns la Botev, echipa era pe ultimul loc. L-am luat la prima echipă și a avut rezultate excelente, a înscris multe goluri. După ce am plecat, a continuat să marcheze mult, a fost transferat în Elveția, iar acum e la Ludogorets, împrumutat în Bulgaria. Nu cred că este o opțiune, fiindcă este sub contract în Elveția. Este un jucător de mare calitate, iar eu am o conexiune bună cu el la nivel personal”, a explicat Kopic pentru Radio Dinamo 1948.

”Câinii” au început cu stângul play-off-ul din Superligă, 1-3 în deplasare cu CFR Cluj, într-un meci în care atacant central a jucat croatul Stipe Perica, marcatorul golului lui Dinamo, în timp ce golgheterul kosovar Astrit Selmani a fost folosit în bandă.