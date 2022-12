„E cea mai dureroasă înfrângere”. Marius Măldărășanu, dezamăgit în urma eșecului cu Voluntari

Marius Măldărășanu a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi, evidențiind faptul că e un eșec cât se poate de dureros pentru FC Hermannstadt, care într-un timp se afla printre primele echipe din clasament.

Totodată, antrenorul sibienilor a precizat faptul că băieții săi au avut câteva faze interesante la poarta adversă și că rezultatul e mincinos.

„Nu prea ar fi multe de spus. Rezultatul rămâne. Este cea mai dureroasă înfrângere a noastră. Prima repriză a fost echilibrată, puteam să intrăm în joc la acea ocazie a lui Baba.

A doua repriză am forţat, am avut răbdare, am controlat jocul, dar ei au aglomerat zona centrală. Cred că este un rezultat mincinos, cu tot respectul pentru Voluntari.

E istorie meciul cu CFR. Altădată am fost noi pragmatici, dar de data asta nu am marcat şi asta a făcut diferenţa. Este o perioadă grea, trebuie să mergem înainte.

Am spus-o mereu că nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Nu neg că nu ne gândim la play-off, dar este mult de muncă”, a spus Marius Măldărășanu, după meci.

FC Voluntari - FC Hermannstadt 3-0

Ilfovenii au început bine partida de pe teren propriu. Cristian Costin a deschis scorul în minutul 16 și a închis, temporar, tabela. Golul doi a venit abia în minutul 72, când Adam Nemec a trimis elegant cu latul în poarta lui Letica, iar Vitalie Damașcan a dus scorul la 3-0 pe final, în minutul 83.

După această victorie, FC Voluntari a ajuns la 24 de puncte în 19 etape, iar FC Hermannstadt a atins al patrulea meci fără câștig în campionatul României.