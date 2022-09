„Din cauza mea nu am câștigat!” Risto Radunovic își asumă responsabilitatea pentru remiza cu FC Voluntari: „Nu merită clubul și suporterii asta!” 

Roș-albaștrii au fost aproape de o victorie în prima ligă, însă FC Voluntari a egalat în prelungiri, după un penalty transformat de Adam Nemec, obținut în urma unui duel cu Risto Radunovic. Fotbalistul FCSB-ului a alunecat în careu și s-a lovit de atacantul ilfovenilor, scoțând astfel lovitura de pedeapsă.

Risto Radunovic își asumă responsabilitatea pentru rezultatul cu FC Voluntari

La finalul meciului, Risto Radunovic a vorbit despre remiza de pe Arena Națională și a ales să își asume responsabilitatea pentru pierderea celor trei puncte. Fundașul stânga a spus că este trist pentru deznodământul partidei, explicând faza care a dus la penalty.

„O seară foarte tristă pentru noi si pentru mine. Din cauza mea nu am câştigat meciul. În ultimele secunde am alunecat. L-am atins şi a fost penalty. Nu am vrut să joc mingea sau să intru în el. Sunt foarte trist că am pierdut puncte în minutul 95. Asta nu merită nici clubul şi nici suporterii.

Dacă nu era penalty era 1-0 şi gata. Suntem ghinionişti şi trebuie să câştigăm următorul meci. Sper să ieşim din situaţia asta şi să adunăm puncte. Nu vreau să mă gândesc la ratarea playoff-ului. Omrani e un jucător bun, mă bucur că a venit şi îi urez multă baftă”, a declarat Risto Radunovic la fiinalul partidei.