Dică s-a enervat după un nou pas greșit al lui FCSB: "Aducem copiii de la Liga 3, nu? Spune-mi și mie cum e bine!"

FCSB a condus din minutul 82, după golul marcat de David Miculescu, însă finalul a fost de coșmar pentru vicecampioana României, care a rămas în inferioritate numerică din minutul 86, după ce Malcom Edjouma a văzut al doilea cartonaș galben.

Nicolae Dică, după FCSB - FC Voluntari 1-1

În prelungiri, Adam Nemec a obținut un penalty pentru FC Voluntari, după ce Risto Radunovic a alunecat și l-a faultat pe atacantul slovac în interiorul careului.

Tot Adam Nemec și-a asumat responsabilitatea executării loviturii de la 11 metri, iar slovacul l-a învins fără emoții pentru Ștefan Târnovanu, stabilind scorul final: FCSB - FC Voluntari 1-1.

După meci, Nicolae Dică și-a exprimat din nou nemulțumirea pentru că FCSB nu reușește să câștige în campionat, mai ales că victoria a fost de această dată la doar câteva secunde distanță.

Dică a părut deranjat când a fost întrebat despre meciurile din Conference League, spunând că obiectivul a fost îndeplinit în competițiile europene, iar jucătorii trebuie să se concentreze acum la campionat. De asemenea, antrenorul lui FCSB a avut o reacție dură când a fost întrebat despre schimbarea echipei de la un meci la altul.

"Chiar dacă nu am făcut o partidă foarte bună, meritam să câștigăm jocul. Am fost egalați în minutul 95. Am avut multe ocazii de a marca. Din păcate, nu reușim să marcăm mai multe goluri din aceste ocazii. Adversarul are foarte puține ocazii și marchează dintr-un penalty în minutul 90+5. A fost o nebunie pe final, din păcate avem acel roșu, l-am pierdut pe Edjouma, am pierdut și la talie când a ieșit el. Am reușit să o ducem până în minutul 90+5, mai erau 30 de secunde și nu am reușit să scoatem acea minge din careu.

Era important să reușim să câștigăm pentru încredera jucătorior. Îmi doream să nu facem un meci spectaculos, dar să avem o atitudine bune și să câștigăm. Nu înțeleg de ce ar trebui să fie un blocaj. În Europa am reușit să facem jocuri bune, dar în campionat nu reușim să câștigăm.

Nu trebuie să se focuseze mai mult în Europa, trebuie să ne focusăm și pe campionat. Play-off-ul e departe de noi. Nu mai trebuie să punem presiune pe jucători în Europa. În Europa ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a merge în grupe. Locul 2, ne mai gândim la locul 2? (n.r - în grupa de Conference League) Ne gândim ce vom face în campionat, nu mai trebuie să punem presiune pe jucători. Asta e problema noastră. Acum ne-am îndeplinit obiectivul în Europa, acum trebuie să ne concentrăm în campionat. E clar că nu vom merge la meciurile din Europa să luăm 5-6 goluri, vom da totul și acolo, dar pentru noi este primordial acum campionatul.

Îmi doresc ca echipa mea să joace din trei în trei zile. E important ca jucătorii să înțeleagă că trebuie să joace așa. Am fost și eu fotbalist și jucam așa.

Poate la Coman s-a văzut o oboseală după meciul din Anglia. Îmi doresc altceva de la ei, vreau mai mult de la ei. Tavi Popescu e un jucător tânăr, de perspectivă, are și cădere, dar important e ca el să muncească și să dea totul pentru echipă. Faultul lui Edjouma? A fost un fault de joc, poate i-a dat și ușor acel galben.

Ce pot să le fac cum, au greșit, ce pot să fac? Au fost și alții care au jucat. Când îi schimb, nu e bine că îi schimb. Când merg pe aceeași echipă, nu e bine. Cum e bine? Spune-mi și mie! Aducem pe copiii ăia de la Liga 3, nu?

Să vedem cât timp îi va trebui lui Omrani să intre cu echipa. Cu siguranță e un jucător de valoare, a arătat la CFR Cluj. Sper să aibă evoluții și mai bune. Știam de transferul lui, știam că va veni din urmă cu câteva zile că erau discuții avansate. El a fost printre primii atacanți pe care a vrut să-i aducă FCSB până să vin eu.

Eu sunt de obicei pozitiv. Nici Anderlecht nu trece printr-o perioadă bună în campionat, nici noi, sperăm ca joi să fim într-o formă bună și să reușim un rezultat pozitiv", a spus Nicolae Dică.

FCSB are 8 puncte în opt etape și ocupă locul 13, însă vicecampioana României are două meciuri în minus.

În runda următoare, FCSB va juca pe terenul Universității Craiova, duminică, de la 21:30.