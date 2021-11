„Bă, tu nu eşti sănătos la cap?” Țeapa de proporții pe care Ionuț Chirilă i-a dat-o unui oficial dinamovist

Revoltat de discursul pe care Chirilă l-a avut după înfrângerea cu CFR Cluj, Cornel Dinu a rememorat în cadrul discuției despre antrenorul Clinceniului un eveniment petrescut în urmă cu aproape 20 de ani.

Dinu a posfestit că Ionuţ Chirilă se ocupa cu comercializarea la negru a pantofilor și chiar a reușit să-i vândă unui oficial de la Dinamo o pereche de pantofi de firmă la suprapreț.

„Am prins momentul în care am intrat în biroul administratorului lui Dinamo prin 2000 şi ceva şi aveam o pereche de pantofi în picioare. Mă rog, eram amic cu reprezentatntul lui Paciotti în România, care fusese coleg cu celebrul Paciotti, de şcoală, Mauro, care avea magazin pe Calea Victoriei.

Şi am văzut acolo la... Era cel care conducea administrativ Dinamo. Am văzut, pe o masă... Cert e că am văzut vreo 20 si ceva de perechi de pantofi. Şi-l întreb pe respectivul <<Pantofii... De unde?>>. <<Nu ştii? De la Chirilă>>. Şi zic <<Cu cât vinde?>>. <<Păi, cu 1400. 1200 de euro>>.

Ce spun eu s-a întâmplat prin 2004. Eu fusesem înlăturat că trebuia să facă altcineva echipa. Îi spun <<Bă, tu nu eşti sănătos la cap?>>, respectivului, eventual cumpărător de pantofi.

<<Uite, eu am o pereche de pantofi la fel ca alea de acolo. Eu i-am luat de la Paciotti, de la Mauro, cu echivalentul a 400 de euro. Tu îţi permiţi să dai 1400?>>. Cam asta era întâmplarea”, şi-a amintit expertul Telekom Sport.

Doar două puncte a reușit să strângă Academica Clinceni cu Ionuț Chirilă pe bancă. Ilfovenii ocupă ultima poziție în clasamentul Ligii 1, cu patru puncte.