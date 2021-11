Reacția lui Nicolae Dică atunci când a aflat că fotbaliștii de la FCSB nu l-au vrut înapoi la echipă

Gigi Becali l-a demis pe Edi Iordănescu de pe banca lui FCSB, nemulțumit fiind de felul în care joacă echipa, în ciuda faptului că rezultatele erau de partea antrenorului.

Mihai Stoica a dezvăluit că după despărțirea de Iordănescu de jr., fotbaliștii de la FCSB au avut de ales între trei antrenori: Toni Petrea, Nicolae Dică și Ilie Poenaru, iar alesul a fost primul dintre cei trei.

Nicolae Dică a declarat că nu este deranjat de faptul că jucătorii de la FCSB nu l-au vrut înapoi la echipă.

„E ok, nu e nicio problemă, chiar nu contează pentru mine treaba asta. Nu am nicio problemă din punctul asta de vedere. Foarte bine că l-au vrut pe Toni, nu e nicio problemă pentru mine. Am lucrat cu ei, am fost și coleg… Nici nu mă interesează că l-au vrut”, a spus Dică la Telekom Sport.

Nicolae Dică, un antrenor căutat: ”În afară de FCSB, am avut trei oferte”

Nicolae Dică va fi liber de contract la finalul lunii noiembrie. Acesta a fost în staff-ul lui Mirel Rădoi la naționala României.

Acesta s-ar putea întoarce ca antrenor principal în Liga 1, acolo unde a mai pregătit-o pe FCSB. Dică recunoaște că a avut trei oferte din Liga 1, Liga 2 și din străinătate, dar a preferat să rămână la echipa națională.

„Da, am avut oferte, şi multe, nu una. În afară de FCSB, am avut 3 oferte din Liga 1 şi din Liga 2 mai multe. Şi am avut şi una de afară”, a spus Nicolae Dică, conform sursei citate mai sus.